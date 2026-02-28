Estafa de 900 mil pesos en Colima: mamá ayudó a su hijo a defraudar

La necesidad e interés de un inmueble se ha vuelto una oportunidad para que delincuentes engañen a personas. Basta con hacerles creer a las personas que pueden hacerse de un bien de manera accesible, pero puede ser un fraude, como en Colima, donde un hombre mintió para ganar dinero.

Una estafa de casi un millón de pesos se registró en el estado de Colima tras la supuesta venta de un inmueble a un hombre, a quien un sujeto y su mamá engañaron, logrando así embolsarse casi un millón de pesos, pero el engaño fue descubierto.

Este caso alertó a las autoridades estatales y el sujeto, quien fue identificado como Juan Pablo “N”, recibió una sentencia por su responsabilidad, de acuerdo con lo informado por las autoridades de la entidad.

Estafa en Colima fue orquestada por hombre ayudado con su mamá

El responsable engañó a la víctima con la venta de un inmueble que no le pertenecía, pero en esta mentira también participó su mamá, de quien la fiscalía no dio más detalles de su situación legal.

Estafa en Colima: ¿cómo engañó una mamá y su hijo a un hombre?

Durante el juicio se demostró que el 17 de noviembre de 2018 el sentenciado se ostentó falsamente como representante legal de una supuesta inmobiliaria, actuando en coautoría con su madre.

La información de la fiscalía señala que engañaron a la víctima con la venta de un inmueble que no tenía facultades legales para comercializar.

Derivado del engaño, la víctima entregó diversas cantidades de dinero que ascendieron a $900 mil pesos, además de invertir recursos adicionales en el inmueble.

Sentencian a más de 5 años a sujeto por estafa en Colima

La fiscalía del estado obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Juan Pablo “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de fraude, cometido en la ciudad de Colima.

Al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez dictó fallo condenatorio e impuso al responsable la pena de 5 años y 6 meses de prisión, así como el pago de multa y la reparación del daño a favor de la víctima.