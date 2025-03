¡Vestida y alborotada! Estafan a novia y la dejan sin salón en Nuevo León; ‘wedding planner’ le quita 200 mil pesos

¿Te imaginas que uno de los días más felices de tu vida se convierta en una pesadilla? Katia, se casa en tres meses, y sufrió una de las peores traiciones que una novia puede imaginarse, fue estafada por su ‘wedding planner’, quien le robó alrededor de 200 mil pesos, en Monterrey, Nuevo León.

Además de quitarle una gran cantidad de dinero, la dejaron sin un lugar para celebrar su boda, situación que ha provocado la indignación de miles de usuarios.

“Mi organizador de bodas me robó. Me casó en tres meses y no tengo salón, entonces estoy esperando a ver si lo hacemos viral, hacerlo responsable”, dijo la novia e n un video publicado en redes sociales.

VESTIDA DE NOVIA

¡Le da un ultimátum! Vestida de novia, Katia, recorrió distintos cruces viales en Monterrey, Nuevo León, sosteniendo una pancarta en la que se leía “Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto"; las imágenes se hicieron virales en distintas redes sociales.

La novia fue vista por Avenida Revolución y el Corredor Comercial Morelos, en Monterrey, y en la Avenida Concordia en Apodaca.

De acuerdo con Katia, Fernando, su ‘wedding planner’ y presunto estafador, no le ha dado la cara, esto después de invertir más de 200 mil pesos en su boda, un evento que esperaba con gran felicidad y emoción.

Lugar

El caso de Katia, la novia que salió a protestar en las calles de Nuevo León, ha conmocionado a millones de personas en redes sociales, quienes han expresado todo su apoyo para esta mujer.

Aún no se sabe nada del presunto estafador; sin embargo, la novia asegura que si el organizador de bodas no cumple con su responsabilidad, ella seguirá protestando hasta que se haga justicia.

Por otro lado, a la par de su lucha, Katia se encuentra preocupada, pues no sabe en dónde celebrará la unión con el amor de su vida.