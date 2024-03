‘Sugar daddy’, likes a influencers y tomar capturas de pantalla, las estafas por WhatsApp para robarte tu dinero

Las historias de fraudes por redes sociales no paran. Losa ciberdelincuentes siempre están evolucionando la forma de cómo poder acercarse a las personas para que mediante engaños puedan estafarlas quitándoles su dinero haciéndoles creer que son ganadores de algún premio o con ofertas de trabajo que parecen tentadoras, por ejemplo, pero que en verdad todo es un engaño.

Una maestra llamada Claudia, originaria de Sonora, contó en Facebook que fue víctima de un fraude luego de recibir un mensaje por WhatsApp en donde alguien le propuso una oferta de trabajo que parecía sencilla, pero al aceptarla, le robaron más de 100 mil pesos. Y es que la mujer, según relató, recibió un mensaje que decía que le pagarían hasta 400 pesos diarios solo por ver videos en redes sociales y tomarle captura de pantalla.

“Recibí un mensaje. Decía ‘Hola, ¿qué tal? ¿Estás ocupada?’, ese mensaje se me hizo de mucha confianza… Le digo ‘Disculpa, ¿quién eres? No tengo agregado tu número’, y me puso ‘Quería ver si querías trabajar para tener un dinero extra’ y un dinero extra a nadie le cae mal”, contó.

¿Cómo estafaron a la maestra por WhatsApp?

La mujer contó que le explicaron que tenía que tomar capturas de pantalla a unas páginas de Instagram que le enviarían. Para ello le comentaron que sólo necesitaban su número de teléfono, nombre completo y un número de cuenta bancaria a la que le depositarían.

Primero siguió una página, le tomó captura de pantalla, la envió como evidencia que sí lo hizo y le pagaron 50 pesos. bLos delincuentes le dijeron que debía continuar tomando capturas de pantalla de ligas de sitios de internet que le mandaban y que eran de supuestos influencers y blogueros.

“Le empecé a mandar capturas (…) el chiste es que en el primer día gané como unos 300 o 400 pesos”, dijo Claudia. Sin embargo, después le pidieron depositar mil pesos para darle auge a una publicidad, lo hizo y el dinero se lo devolvieron, lo que le hizo confiar en el trabajo. “Al día siguiente, tal comerciante te pide que tengas otros mil pesos y te ganas 300. Otros 3 mil y te ganas 900. Todo estaba bien”.

Sin embargo, un día la agregaron a un “grupo VIP” y le ofrecieron la opción de ganar más dinero, al pensar que recibiría su dinero de manera automática como en otras ocasiones, decidió confiar y pedir prestado, pero en esta ocasión la empresa le respondió que “había algo mal con su depósito”.

¡Atención! ⚠️



Por esta razón recibes llamadas en #WhatsApp desde otro país ¡No contestes! Podría tararse de una #estafa.https://t.co/jj4XZnHOyO pic.twitter.com/qQB1CEdzmp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 6, 2023

“Me dicen que para recuperar el dinero tengo que depositar 25 mil pesos. Yo en mi desespero consigo esos 25 mil pesos, los mando. Cuando lo mando me dicen, le faltó el de 50 mil pesos… Consigo los otros 50, el asunto es que ya los 25 y los 50 ya no eran préstamo personal, esos ya eran del banco”, contó.

A Claudia, nuevamente le hicieron creer que cuando había depositado los 50 mil pesos se había equivocado y por eso no podía sacar su dinero, fue ahí cuando se dio cuenta de que había caído en una estafa: “Me di cuenta de que no era cierto, que era tranza de ellos, pero ya que había mandado los 50, los 25, los 10, los 6. Fueron casi 100 mil pesos que, obviamente, tengo que pagar”.

Estafas por WhatsApp, ¿las conocías? Estas son

Un falso sugar daddy o sugar mommy

Esta modalidad consiste en que un delincuente, a través de redes sociales o aplicaciones para citas, buscan obtener un beneficio económico engañando a las personas haciéndoles creer que son un candidato o candidata para tener una relación.

Sandra García, Policía Segunda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, explicó en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) sobre la forma en que ciberdelincuentes fingen tener interés en algún hombre o mujer para estafarlos ganándose primero su confianza al hacerles creer que son sugar daddy o sugar mommy, pero todo es un engaño.

“Esto empieza con un engaño haciéndoles creer que son un sugar y que les prometen regalos y demás, pero después se inventan una serie de cosas para que las víctimas sean quienes les ofrezcan apoyos económicos con la promesa de una recompensa posteriormente. Es como de ‘ayúdame ahorita, estoy pasando por esta situación, no tengo manera de disponer dinero’; se inventan diferentes cuestiones y ya posteriormente les dicen que les van a pagar el doble o el triple”, explicó.

¿Cómo operan los estafadores?

Los ciberdelincuentes para ello, antes de cometer el fraude, estudian bien a sus víctimas ganándose su confianza e incluso les hacen creer que les enviarán regalos, pero estos ni siquiera existen, pues usan fotos bajadas de internet, perfiles falsos, fotos robadas de otros perfiles o creadas con inteligencia artificial de algunos artículos que supuestamente les harán llegar o que bien, son regalos no tan caros que el delincuente si puede costear para primero demostrar que “económicamente están bien establecidos”.

Luego de que existe un ambiente de confianza entre el falso sugar daddy o sugar mommy y la víctima, a esta le hacen creer que necesitan dinero bajo falsos pretextos. Por ejemplo, que no puede acceder a sus cuentas bancarias y piden apoyo asegurando que se lo devolverán.

El contacto de los defraudadores con las personas es a través de redes sociales o mediante aplicaciones para citas; “(los regalos) muchas veces ni siquiera son reales o solamente hay una promesa de regalos, es decir, empiezan a platicar y tener una comunicación, prometen estos regalos, pero en realidad no llegan a entregarlos”.

La oficial Sandra García, de la Policía Cibernética de la SSC, explica que los delincuentes “aprovechan de la vulnerabilidad de las personas al querer encontrar una pareja o establecerse con una persona y de ahí empieza a envolverlo, o sea, una manipulación psicológica” y “cuando estas personas saben que ya es el punto correcto se las voltean y les piden el apoyo ellos y es donde se puede generar la estafa, pues la finalidad de esto no era una relación romántica si no en realidad era buscar un beneficio económico”.

Este tipo de fraude se caracteriza por una dinámica financiera donde individuos económicamente establecidos, denominados ‘sugar daddies’ o ‘sugar mommies’, brindan apoyo financiero o regalos a parejas más jóvenes, sin embargo, detrás de esta aparente generosidad pueden esconderse riesgos de estafas y fraudes.

Dar likes a páginas de ‘influencers’

La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha recibido reportes de que por medio de mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea y de texto, así como redes sociales, los cibercriminales ofrecen comisiones por dar Me gusta y suscribirse a canales de videos de artistas, con la finalidad de estafar a los usuarios de internet.

Las autoridades identificaron que varios usuarios recibieron mensajes a través de números extranjeros de supuestas agencias que ofrecen trabajar en campañas para aumentar el alcance en plataformas de redes sociales de los llamados influencers.

Así comienza la estafa de los likes

De acuerdo con la información recabada por la SSC, los delincuentes primero piden dar Me gusta a los videos y compartir con los supuestos reclutadores la evidencia. Posteriormente exhortan a las víctimas a invertir sus ganancias en criptomonedas, para ello envían un enlace que dirige a una página apócrifa de inversión.

Los cibercriminales les hacen creer a las personas que conforme avanzan en las misiones, las comisiones aumentan, por lo que los exhortan a invertir para que su capital crezca, y una vez que convencen a sus víctimas de realizar la inversión, son bloqueadas. Entre los ciberdelitos que más se suscitan derivado de esta práctica son:



Phishing : los estafadores pueden enviar mensajes que parecen provenir de empresas legítimas para robar información personal como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios.



: los estafadores pueden enviar mensajes que parecen provenir de empresas legítimas para robar información personal como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios. Ofertas falsas : pueden ofrecer productos, servicios o trabajos atractivos a precios demasiado bajos para atraer a las personas a realizar pagos anticipados, pero luego nunca entregan lo prometido.



: pueden ofrecer productos, servicios o trabajos atractivos a precios demasiado bajos para atraer a las personas a realizar pagos anticipados, pero luego nunca entregan lo prometido. Suplantación de identidad : los estafadores pueden hacerse pasar por un amigo o familiar y solicitar dinero o información confidencial.



: los estafadores pueden hacerse pasar por un amigo o familiar y solicitar dinero o información confidencial. Loterías o premios falsos : pueden enviar mensajes diciendo que has ganado un premio y solicitar información personal o dinero para reclamarlo.



: pueden enviar mensajes diciendo que has ganado un premio y solicitar información personal o dinero para reclamarlo. Mensajes urgentes de desconocidos: pueden enviar mensajes diciendo que un familiar está en peligro o necesita ayuda urgente, buscando obtener dinero de manera rápida y sin pensar.

Recomendaciones para no ser víctima de estadas por WhatsApp

No hacer clic en enlaces desconocidos o proporcionar información personal a través de mensajes no verificados.

No realizar pagos anticipados sin verificar la autenticidad de la oferta o el vendedor.

Verificar la identidad del remitente antes de responder a mensajes urgentes o solicitudes inesperadas.

Mantenerse informado sobre las estafas comunes y las técnicas que utilizan los estafadores para estar alerta.

Utilizar bloqueo y denuncia en las aplicaciones de mensajería para reportar mensajes sospechosos o de phishing.

¿Dónde y cómo denunciar una fraude por WhatsApp?

En caso de ser víctima de alguna estafa en línea, podrás recibir u orientación legal en la Unidad de Policía Cibernética, la cual está disponible las 24 horas del día, o llamando al número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Además de las redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX