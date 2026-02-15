Así fue el accidente múltiple en Daytona 500, una de las carreras más importantes de la NASCAR

La adrenalina estaba al máximo en la segunda etapa de la Daytona 500, en la NASCAR, pero la tragedia deportiva apareció justo antes de terminar la vuelta 123.

Lo que los aficionados conocen y temen como el "Big One" (frase utilizada para describir un accidente de cinco o más autos en la NASCAR) se hizo realidad, dejando un rastro de autos destruidos y sueños rotos en el asfalto de Florida.

Todo comenzó cuando Denny Hamlin tuvo un ligero contacto con el líder de la carrera, Justin Allgaier. Ese pequeño roce a casi 300 kilómetros por hora fue suficiente para mandar al auto número 40 de Allgaier a dar trompos, provocando una carambola que absorbió a casi la mitad de los competidores.

El momento exacto del accidente en Daytona 500

NASCAR compartió en sus redes sociales el video del momento justo en que la fila de autos se convierte en un montón de chatarra humeante.

En las imágenes se ve cómo varios vehículos salen disparados, la visibilidad era complicada debido al humo.

The field stacks up and the caution is out on Lap 124. pic.twitter.com/FvCEFaow7S — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2026

Pilotos favoritos a ganar quedaron fuera de la Daytona 500

El accidente no discriminó a nadie. Entre los 20 autos involucrados se encontraban nombres pesados que buscaban la gloria. Kyle Busch, quien salió en la posición de honor (pole-sitter), y William Byron, el actual bicampeón de la carrera, vieron sus esperanzas terminar en la grúa.

También quedaron atrapados veteranos como Joey Logano y Michael McDowell, demostrando que en Daytona nadie tiene la victoria asegurada hasta cruzar la meta.

Una hora de choques constantes en la NASCAR

Este no fue el único susto del día. Apenas una hora antes, en la vuelta 85, otro accidente ya había sacudido al pelotón. Pilotos como Ross Chastain y Todd Gilliland tuvieron la mala suerte de verse involucrados en ambos percances.

Las cámaras de televisión mostraron las caras de frustración de equipos enteros mientras veían cómo los autos de Alex Bowman y Allgaier eran remolcados directamente al garaje, sin posibilidad de repararlos.

Hamlin gets into Bell!



The yellow flag waves with less than 10 laps to go in the DAYTONA 500. pic.twitter.com/I7Zs18kyAG — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2026

Pilotos involucrados en accidente NASCAR

De acuerdo con reportes internacionales, estos fueron los pilotos que sufrieron daños en el incidente masivo:



Ross Chastain (1), Austin Cindric (2), Kyle Larson (3).

Kyle Busch (8), Denny Hamlin (11), Ryan Blaney (12).

Joey Logano (22), William Byron (24), Ty Gibbs (54).

Alex Bowman (48), Michael McDowell (71) y Shane van Gisbergen (97), entre otros.

¿Qué es la Daytona 500 y por qué es tan importante?

Si no estás familiarizado con este evento, la Daytona 500 es considerada la "Super Bowl" del automovilismo en Estados Unidos. Es la carrera más prestigiosa de la serie NASCAR y se corre en un óvalo gigante donde los autos van pegados unos a otros a velocidades extremas.

Al ir tan cerca, cualquier error mínimo de un piloto causa un efecto dominó que termina en choques espectaculares.