En las elecciones Tabasco 2024 será aplicable la llamada ley 3 de 3 contra la violencia, la cual se elevó a rango constitucional en mayo de 2023. Esta reforma podría frenar las aspiraciones de aquellos que buscan la gubernatura, diputaciones locales y hasta las alcaldías.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que estas reformas obligarán a los partidos políticos a modificar sus documentos básicos para definir que los perfiles seleccionados como candidatos en las elecciones Tabasco 2024 no estén sancionados y comprometan a sus militantes a combatir la violencia política contra las mujeres.

La ley 3 de 3 se intentó establecer en procesos electorales pasados, pero no tuvo éxito. Esto, según el INE, debido a que se trata de una medida novedosa y no se contaba con las bases jurídicas o base de datos de referencia "para negar o cancelar el registro de alguna candidatura".

¿Quiénes no podrán ser candidatos en las elecciones Tabasco 2024?

La ley 3 de 4 contra la violencia establece que no podrán ser registrados por los partidos políticos nacionales o locales, como candidatos a ocupar algún cargo de elección popular, las siguientes personas:



Aquellos sentenciados por violencia familiar.

Sentenciados por delitos sexuales.

Las personas que sean deudoras de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar.

Así nació la ley 3 de 3 contra la violencia

La novedosa medida que aplicará para las elecciones Tabasco 2024 surgió como una iniciativa desde la sociedad civil con la intención de que ninguna persona agresora de mujeres pudiera acceder a cargos de elección popular. Esto para evitar que, a su llegada, sigan ejerciendo violencia política en razón de género.

"Con eso también aseguramos que no se cometan fraudes, que no haya personas que lleguen ahí incumpliendo con esta ley 3 de 3", declaró Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del INE.

Hasta el momento, los congresos estatales que avalaron la reforma conocida como “3 de 3 contra la violencia” y que aplicará en las elecciones Tabasco 2024 son:

