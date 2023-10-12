¡Hay ofertas! Estas son las nuevas vacantes para trabajar en Tesla

Tesla continúa lanzando vacantes para poder trabajar dentro de esta empresa automotriz en Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Ciudad de México (CDMX), pero ¿Qué se necesita para postularse?

La empresa automotriz, propiedad de Elon Musk, está cada vez más cerca de comenzar con la edificación de su fábrica en el municipio de Santa Catrina ubicado en Nuevo León, pues la semana pasada solicitó al gobierno iniciar con la construcción de infraestructura clave.

¿Cuáles son las vacantes que hay en Tesla?

De acuerdo con la página de la empresa, por el momento se ofrecen dos vacantes para trabajo remoto, ¿Quieres saber cuáles son?

La primera oferta de trabajo es para ser Ingeniero de industrialización de proveedores, conformado de metales y modelo por inyección, y es vía remota para completar su equipo encargado del desarrollo de componentes, las actividades de calificación de piezas y procesos, la gestión de calidad y actividades de mejora continua del abastecimiento.

Requisitos.

Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas, Química, Física.

Experiencia laboral en fabricación (mínimo 5 años).

Investigación o ingeniería de calidad.

Conocimiento práctico avanzado de control estadístico de procesos (SPC).

Dimensionamiento y tolerancias geométricas (GD&T).

Manufactura ajustada.

Aplicación para mejorar la calidad, capacidad y reducir costos.



Mientras que la segunda es para Ingeniero de industrialización de proveedores y cadena de suministro, para integrarse al equipo encargado del desarrollo de componentes críticos y de las actividades de calificación de proveedores.

Requisitos:

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Industrial, Manufactura.

Experiencia práctica en diseño de fabricación (DFM).

Diseño par ensamblaje (DFA).

Conocimientos de aplicaciones estadísticas.

Experiencia en mecánica con análisis estadístico en tolerancias.

Evaluación de la calidad de diseño y técnica de mejora. First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

¿Cómo postularse para las vacantes de Tesla?

Si te interesa alguna de las dos vacantes, lo único que tienes hacer es ingresar a la Bolsa de Trabajo de Tesla y seleccionar el trabajo al que deseas postularte; posteriormente deberás llenar unos formularios con tu información personal y adjuntar tu CV.

Una vez enviada la solicitud y de ser considerado para el puesto, un reclutador se pondrá en contacto con el postulante para agendar una entrevista y continuar con el proceso de reclutamiento.

