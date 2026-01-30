¿Precio del dólar a la baja? Así queda hoy 30 de enero 2026

Para quienes tengan planeado realizar transacciones en moneda extranjera, ya sea para liquidar compromisos financieros o evaluar estrategias de inversión este viernes 30 de enero, resulta indispensable monitorear la cotización desde la apertura de los mercados. Actualmente, el precio del dólar atraviesa un periodo de volatilidad que repercute de forma inmediata en la paridad oficial con el peso mexicano.

Aunque la moneda estadounidense registró una ligera recuperación durante la madrugada, su valor continúa moviéndose en rangos mínimos que no se veían en años recientes. Esta situación se deriva principalmente de la falta de certeza respecto a las próximas decisiones de política monetaria en la Unión Americana, lo que mantiene a los inversionistas en un estado de cautela.

En las últimas jornadas, el dólar ha experimentado su retroceso más significativo desde el segundo trimestre del año pasado. Este fenómeno responde a que muchos capitales han preferido retirarse de los activos denominados en dólares, motivados por el escepticismo sobre el crecimiento económico de Estados Unidos y por diversos pronunciamientos en el ámbito político que han mermado la confianza en su moneda.

¿En cuánto está el dólar HOY? Precio y tipo de cambio en México

Si HOY viernes 30 de enero necesitas cambiar dólares en México , pagar algo en esta divisa o planear un movimiento financiero, conviene revisar desde temprano cómo abrió el tipo de cambio frente al peso.

Durante la apertura bancaria de este jueves, el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos a la compra y $17.31 pesos a la venta , cifras que funcionan como referencia para operaciones en ventanilla al iniciar la jornada.

Uno de los puntos que muchos consideran al momento de cambiar dólares es la disponibilidad. Banco Azteca permite el intercambio de divisas todos los días del año, en un horario amplio.

Precio del dólar canadiense HOY 30 de enero en México: cuánto se paga en bancos

Mientras el dólar estadounidense acapara reflectores, el dólar canadiense se mueve en silencio y hoy viernes 30 de enero vuelve a ser clave para quienes viajan, pagan servicios o hacen operaciones en moneda extranjera. Si vas a cambiar, el momento importa: unos pesos arriba o abajo pueden marcar la diferencia en tu bolsillo.

Este 30 de enero, el dólar canadiense se compra alrededor de $10.65 pesos y se vende cerca de $13.38 pesos en ventanillas de Banco Azteca , según precios de referencia en apertura.

Ojo: el tipo de cambio no es estático; puede ajustarse conforme avanza el día, la sucursal y la demanda local. Por eso, revisar el precio HOY antes de cambiar sigue siendo la jugada más inteligente.

Bitcoin no resiste y también se desploma

Bitcoin no resistió la presión del mercado y HOY viernes volvió a desplomarse, arrastrando también a las principales criptomonedas. Tras mantenerse estable al inicio de la semana, el precio de BTC perdió fuerza y cayó; quedó 82.979.10 mil dólares , confirmando un cambio de ánimo entre inversionistas.

El precio del petróleo cerca de cifras récord

Petróleo Brent: 70.71 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 65.42 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 59.60 dólares por barril

Con información de Reuters