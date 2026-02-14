¿Salida en pareja? Este es el precio de la gasolina hoy 14 de febrero, Día de San Valentín

El precio de la gasolina HOY 14 de febrero vuelve a moverse en México y cambia el costo por litro de Magna, Premium y Diésel; presionando fuerte a tu bolsillo al momento de cargar combustible.

¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 14 de febrero en México?

Gasolina Regular precio por litro: 23.27 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.69 pesos

Diésel precio por litro: 26.29 pesos

Gas natural vehicular HOY 14 de febrero: ¿subió o bajó el litro?

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX HOY 14 de febrero: ¿en cuánto sale llenar el tanque?

Gasolina Regular: 23.42 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.76 pesos

Diésel costo por litro: 26.05 pesos

Precio de la gasolina en Edomex HOY 14 de febrero: ¿qué cambia frente a ayer?

Gasolina Regular: 23.54 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos

Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Guadalajara HOY 14 de febrero: así amanece el precio de la gasolina

Gasolina Regular: 23.66 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.21 pesos

Diésel costo por litro: 26.30 pesos

Nuevo León HOY 14 de febrero: así se mueve la gasolina este jueves

Gasolina Regular: 23.58 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.14 pesos

Diésel costo por litro: 25.98 pesos

Antes de cargar HOY 14 de febrero: cómo ahorrar gasolina y gastar menos

Si el precio de la gasolina HOY 13 de febrero te parece alto, hay ajustes simples que pueden ayudarte a reducir el gasto sin cambiar tu rutina diaria.