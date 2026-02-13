¿Precio de la gasolina por las nubes? Así quedó hoy 13 de febrero 2026
Consulta aquí dónde encontrar combustible más barato; te dejamos toda la información sobre el precio de la gasolina hoy, comienzo del fin de semana.
El precio de la gasolina HOY 13 de febrero vuelve a moverse en México y cambia el costo por litro de Magna, Premium y Diésel; presionando fuerte a tu bolsillo al momento de cargar combustible.
¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 13 de febrero en México?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.27 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.70 pesos
- Diésel precio por litro: 26.29 pesos
Gas natural vehicular HOY 13 de febrero: ¿subió o bajó el litro?
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Gasolina en CDMX HOY 13 de febrero: ¿en cuánto sale llenar el tanque?
- Gasolina Regular: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.76 pesos
- Diésel costo por litro: 26.05 pesos
Precio de la gasolina en Edomex HOY 13 de febrero: ¿qué cambia frente a ayer?
- Gasolina Regular: 23.54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Guadalajara HOY 13 de febrero: así amanece el precio de la gasolina
- Gasolina Regular: 23.66 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.22 pesos
- Diésel costo por litro: 26.29 pesos
Nuevo León HOY 13 de febrero: así se mueve la gasolina este jueves
- Gasolina Regular: 23.57 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.12 pesos
- Diésel costo por litro: 25 pesos
Antes de cargar HOY 13 de febrero: cómo ahorrar gasolina y gastar menos
Si el precio de la gasolina HOY 13 de febrero te parece alto, hay ajustes simples que pueden ayudarte a reducir el gasto sin cambiar tu rutina diaria.
- Aprovecha el horario matutino: Llenar el tanque durante las primeras horas de la mañana es una decisión inteligente. Debido a que las temperaturas son menores, el combustible es más denso y se reduce la pérdida por evaporación, logrando una mayor eficiencia por cada carga.
- Consulta antes de cargar: No te detengas en la primera estación que encuentres. Utiliza la plataforma "Quién es quién en los precios" de la Profeco para localizar los establecimientos con las tarifas más bajas en tu zona; esta comparativa puede generar un ahorro notable en el total de tu cuenta.
- Monitorea tus neumáticos: La resistencia al rodamiento influye directamente en el consumo. Si tus llantas no tienen la presión adecuada, el motor se esfuerza de más, gastando más energía. Asegurarte de que estén infladas según las especificaciones del fabricante garantiza un avance más fluido y económico.