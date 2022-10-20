Hallan a Estela 18, pieza arqueológica en construcción del Tren Maya

Durante la construcción del Tren Maya fue hallada Estela 18, una pieza arqueológica en Uxmal Yucatán, así lo informó Diego Prieto, Director General del Intituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Detalló que la pieza es una estela conmemorativa de carácter dual porque está labrada en sus dos caras. Fue encontrada por el arqueólogo maya, José Huchim Herrera y su equipo técnico.

"Estaba orientada al norte, se trata de una deidad femenina, de ojos grandes, barbillas en las comisuras de la boca, y con pecho descubierto, tiene brazaletes con dos hileras de perlas y una falda que se cubre hasta prácticamente los talones de los pies, sostiene un Quetzal en la mano Izquierda. El tema de los ojos grandes puede estar vinculado con una identida con la muerte".

El titular del INAH, Diego Prieto destacó que la otra cara de la pieza arqueólogica corresponde a una deidad masculina.

"Con un gran sombrero o tocado de ala ancha, con plumas y una cabeza de lechuza, pueden observar en su espalda una capa reticulada, sostiene en la mano izquierda un bastón y en la derecha un bulto, tiene brazaletes, taparrabos, y las piernas vendadas".

El funcionario del INAH solicitó que José Huchim Herrera en el próximo número de arqueología mexicana pueda detallar las caracterizticas de la pieza arqueológica hallada durante la construcción del Tren Maya.

INAH ha recuperado 27 mil 530 piezas arqueológicas en construcción del Tren Maya

Diego Prieto, Director del INAH informó que durante la construcción del Tren Maya se han recuperado 27 mil 530 bienes inmuebles, mil 430 bienes muebles, 450 osamentas, 963 cuevas, pozos y cenotes.

Además de 643 mil 717 fragmentos de cerámica y 533 vasijas completas.

