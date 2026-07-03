¿Te toca descansar? Placas y hologramas que deberán seguir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este viernes 3 de julio, miles de autos no podrán circular libremente en calles de la Ciudad de México (CDMX), y en al menos 34 municipios del Estado de México (Edomex); esto se debe a las restricciones implementadas por el Hoy No Circula.

Las medidas estarán vigentes desde las primeras horas de este viernes y hasta las 22:00 horas, por lo que se recomienda planear con anticipación la salida.

Lista de autos con restricciones por el Hoy No Circula viernes 3 de julio

Este programa nació a finales de los 80 en la CDMX con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tienes pensado utilizar tu automóvil, es importante revisar si las placas y el holograma de verificación de tu vehículo están sujetos a las restricciones para evitar contratiempos y posibles multas. ¿Qué autos no circulan?



Autos con terminación de placas 9 y 0

Autos con engomado azul

Autos con holograma 1 y 2

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

En contraste, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos, pueden circular con normalidad, salvo que se active una contingencia ambiental.

¿Por qué no se activó el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En los últimos días, ha predominado una calidad del aire Aceptable con un nivel de riesgo Moderado en la mayoría de las alcaldías y municipios conurbados, debido a la nubosidad y las lluvias ligeras que ayudan a mantener la atmósfera templada.

No obstante se ha registrado un incremento en las partículas finas, reportando calidad del aire MALA con nivel de riesgo ALTO en zonas específicas debido al contaminante PM2.5.

Pese a esto, no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, ya que en ninguna de las estaciones se superó el nivel de 150 puntos IMECA, por lo que este viernes no habrá Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula sabatino: los autos con restricciones para este 4 de julio

Al ser el primer sábado del mes, las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino aplican de la siguiente manera en la Ciudad de México, el Estado de México (Valle de México, Valle de Toluca y zona de Santiago Tianguistenco):

