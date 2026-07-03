PRI acusa crisis municipal: cobros indebidos y presión a medios en gobiernos de Morena

El coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló que en distintos municipios y estados gobernados por el Morena se han detectado prácticas que, aseguró, derivan en cobros irregulares y presiones hacia diversos sectores, particularmente contra medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con el legislador, este tipo de acciones no son casos aislados, sino parte de una tendencia que afecta la operación de empresas informativas y limita, desde su perspectiva, el ejercicio pleno de la libertad de expresión en varias regiones del país.

Señalamientos sobre el uso de recursos federales

Moreira sostuvo que parte del problema tiene origen en la distribución del gasto público federal, al considerar que la concentración de recursos en grandes proyectos de infraestructura ha reducido la disponibilidad para estados y municipios.

En ese contexto, afirmó que algunas administraciones locales estarían recurriendo a mecanismos de recaudación cuestionables para compensar la falta de presupuesto, lo que termina generando tensiones con sectores productivos y de servicios, incluyendo medios de comunicación.

Libertad de expresión y tensiones con medios

El diputado priista advirtió que estas prácticas pueden tener un impacto directo en la operación de los medios, al generar condiciones adversas para su funcionamiento cotidiano.

Desde su visión, el entorno actual en algunas entidades gobernadas por el partido oficialista estaría propiciando un ambiente de presión indirecta, en el que la capacidad de informar y difundir contenidos se ve limitada por decisiones administrativas o fiscales a nivel local.

Propuesta para frenar el reclutamiento de menores

En paralelo a estas declaraciones, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias federales a reforzar las estrategias de prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.

El planteamiento busca atender lo que calificó como una problemática creciente, en la que menores en situación de vulnerabilidad son captados por organizaciones criminales debido a factores como pobreza, deserción escolar, violencia familiar y falta de oportunidades.