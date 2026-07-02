OFICIAL: El significado de que te den un papelito verde tras la entrevista para la visa americana
Ya saliste de la entrevista para obtener la visa americana y ¿te dieron un papelito verde o azul? Estos son sus significados y todo lo que tienes que saber.
¡Paren todo! Si ya realizaste la temida entrevista para la visa americana en el consulado de tu ciudad, seguramente recibiste más allá del "sí" o "no", un papelito, este puede ser verde o incluso azul, cada uno con un significado distinto, pero ¿qué te quisieron decir con eso?
Uno de los momentos más tensos cuando estás tramitando la visa americana es, precisamente, el asistir a la cita de entrevista y que ahí, aparte de todos los filtros de seguridad, es practicamente imposible saber qué te preguntará el cónsul de tu ventanilla, por eso, te contamos un poco de qué significa este papelito verde y otras cosas más.
¿Qué significa la visa verde al momento de hacer la entrevista para la visa americana?
Si ya saliste de la entrevista para la visa americana y te dieron un papelito verde estás basicamente del otro lado, este significa que tu solicitud y lo que respondiste en la entrevista fue aprobado, en esta hoja obtendrás información respecto al tiempo que tardarán en entregartela; esto depende del tipo de visa que previamente solicitaste y de si va pegada al pasaporte o en una tarjeta parecida a una credencial de elector.
@evisa_asesores ¡ESTE PAPELITO SIGNIFICA QUE TU VISA HA SIDO APROBADA!🙈✨☝🏻 #parati #papelitoverde #visaamericana #visaaprobada #entrevista #evisa ♬ sonido original - Evisa
¿Si me dieron papelito azul mi visa fue aprobada?
Una de las dudas que muchos solicitantes tienen es la famosa hojita azul que en algunos casos te da el consul, bueno, esta NO significa que la visa americana haya sido rechazada; sin embargo, sí será necesario entregar más documentación para que la embajada de los Estados Unidos puedan aprobar la solicitud.
Entre los motivos más comunes se encuentran:
- Revisión de antecedentes o seguridad: En algunos casos, la solicitud pasa a un proceso de verificación para confirmar que el solicitante cumple con los requisitos de elegibilidad.
- Falta de documentos: El expediente puede estar incompleto y requerir actas de nacimiento, matrimonio o divorcio, estados de cuenta bancarios, comprobantes de empleo u otros documentos de respaldo.
- Dudas sobre el historial migratorio: Si la persona tuvo una estancia irregular en Estados Unidos o enfrenta sanciones como los castigos de tres o diez años, el consulado puede solicitar una revisión adicional o documentación relacionada con un perdón migratorio.
- Posibles inconsistencias en el uso de la visa: También puede emitirse cuando existen sospechas de que el solicitante realizó actividades incompatibles con su estatus, como trabajar, estudiar o establecer una residencia poco después de ingresar a Estados Unidos con una visa de turista.