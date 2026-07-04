Senadora del PRI advierte que la incertidumbre y la seguridad amenazan el futuro del T-MEC

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que reducir el horizonte de certidumbre del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mediante revisiones anuales podría tener consecuencias importantes para la economía mexicana, al generar incertidumbre entre inversionistas y afectar las expectativas de crecimiento del país.

La legisladora consideró que, aunque el mecanismo de revisión está contemplado dentro del propio acuerdo comercial, una evaluación constante enviaría señales poco favorables para quienes buscan invertir en México, especialmente en un contexto donde la economía nacional enfrenta un crecimiento limitado.

Viggiano afirmó que el país necesita fortalecer la confianza de los mercados y ofrecer condiciones estables para atraer nuevas inversiones, por lo que expresó preocupación por cualquier escenario que reduzca la certidumbre sobre la permanencia y funcionamiento del tratado comercial con sus principales socios de Norteamérica.

Vincula seguridad con la relación comercial entre México y Estados Unidos

Durante sus declaraciones, la senadora también sostuvo que la relación comercial entre México y Estados Unidos ya no puede analizarse únicamente desde el ámbito económico, sino que debe entenderse en un contexto donde la seguridad nacional ocupa un lugar prioritario para el gobierno estadounidense.

En ese sentido, aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad no ha sido suficientemente clara y cuestionó la actuación del gobierno mexicano respecto a los compromisos internacionales relacionados con la extradición de personas requeridas por autoridades estadounidenses.

La priista señaló que, pese a que existen mecanismos de colaboración e intercambio de inteligencia entre ambos países, la administración federal no ha sido contundente al explicar el alcance de esa cooperación ni, afirmó, en el cumplimiento de algunas obligaciones derivadas de los acuerdos bilaterales.

Asimismo, sostuvo que esas diferencias también pueden influir en el ambiente comercial entre ambas naciones, al considerar que Washington ha colocado el combate al crimen organizado y la seguridad como elementos centrales de su política exterior y económica.