“Caras vemos": Presidenta del Senado confirma vínculo laboral con Víctor Rodríguez Padilla y exige consecuencias si hubo agresión

Las acusaciones por presuntas agresiones físicas contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, continúan generando reacciones en el ámbito político. Este jueves, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que el funcionario colaboró con ella como uno de sus asesores cuando se desempeñó como consejera de la empresa productiva del Estado.

La legisladora de Morena aseguró que, más allá de la relación laboral que mantuvieron, cualquier persona señalada por ejercer violencia contra una mujer debe enfrentar las consecuencias legales que correspondan, siempre con apego a las investigaciones que realicen las autoridades.

Laura Itzel Castillo reconoce que Víctor Rodríguez Padilla fue parte de su equipo

Al concluir la sesión de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo respondió a preguntas de la prensa sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla, luego de que se hiciera pública una denuncia por presuntas agresiones físicas presentada por su esposa, María Felicia Jiménez.

La senadora explicó que Rodríguez Padilla fue uno de sus asesores durante el periodo en que integró el Consejo de Administración de Pemex y señaló que, durante esa etapa, cumplió con las responsabilidades que tenía asignadas.

Sin embargo, dejó claro que esa experiencia profesional no modifica su postura frente a las denuncias por violencia contra las mujeres.

"Caras vemos, corazones no sabemos", expresó la legisladora al referirse al caso, al tiempo que sostuvo que quien golpee a una mujer deberá enfrentar las consecuencias correspondientes.

Reitera compromiso con la agenda contra la violencia hacia las mujeres

Laura Itzel Castillo subrayó que el combate a la violencia de género forma parte de los principios que impulsa el actual gobierno y afirmó que ninguna forma de agresión debe minimizarse.

En ese sentido, recordó que existen distintos tipos de violencia, entre ellos la física, sexual, económica y patrimonial, y sostuvo que todas deben ser denunciadas para que las autoridades puedan actuar conforme a la ley.

La presidenta del Senado enfatizó que la defensa de los derechos de las mujeres requiere que las instituciones atiendan cada caso y garanticen el acceso a la justicia cuando existan denuncias.

El caso mantiene la atención públicaLas declaraciones de Laura Itzel Castillo ocurren después de que trascendiera la denuncia presentada por María Felicia Jiménez contra Víctor Rodríguez Padilla por presuntas agresiones físicas, un caso que ha colocado nuevamente el tema de la violencia de género en el centro del debate público.

De acuerdo con el perfil curricular de la próxima secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo se desempeñó como asesora en Pemex entre 2020 y 2024, periodo en el que coincidió laboralmente con Rodríguez Padilla. No obstante, la legisladora insistió en que cualquier señalamiento por violencia debe investigarse y resolverse conforme a las leyes, sin excepciones.