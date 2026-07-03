Como cada mañana, la administración federal ofreció la conferencia mañanera para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde Morelia, Michoacán, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 3 de julio de 2026?

Toma la palabra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa del plan Michoacán por la paz y la justicia y el programa de seguridad en Michoacán. De 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 se han detenido a mil 300 personas, se han asegurado mil 400 armas de fuego y más de 35 toneladas de drogas y se han inhabilitado 30 laboratorios clandestinos.

En el puerto de Lazaro Cárdenas se aseguraron 137 kilos de cocaina y equipos de comunicación satelital.