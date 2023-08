Libros de texto bajo la lupa: ¿Qué opinan los padres de familia?

Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) son señalados de tener contenido que se opone a la libertad, la creatividad, la ciencia y las matemáticas, por lo que es importante conocer qué opinan los padres de familia sobre los materiales que podrían utilizar sus niños el próximo ciclo escolar.

“Están más bien con tendencia a una formación comunista. Pero mal llevada desde mi percepción”, dijo una madre de familia.

Otra mamá, identificada como Cynthia Nájera, aseguró que se necesitan “jóvenes con entusiasmo de aprender y sacar este país adelante. ¿Uno como quiera ya sale y ellos? ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos?”.

La polémica alrededor de los libros de texto se debe a que contienen algunos errores, por ejemplo, una fecha tan emblemática para los mexicanos como el nacimiento de Benito Juárez ¡es incorrecta!

En el libro “Nuestros Saberes”, de tercer grado de primaria, se explica cómo redactar textos en orden cronológico, el problema es que para ejemplificar se usó el 18 de marzo de 1806 como día de nacimiento de Benito Juárez… cuando en realidad fue un 21 de marzo.

No sólo son las faltas de ortografía, en los libros de texto de la SEP también hay una carga ideológica y pocas matemáticas, una materia de la que habría nueve páginas con conocimientos para los niños.

¿Qué dice AMLO sobre los libros de la SEP?

A pesar de la polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que los nuevos libros de texto tengan una ideología comunista, sino que son materiales con una dimensión social, humanística y científica.

“Si enseñan el credo de la 4T está rebien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso”, declaró el mandatario durante la conferencia mañanera del 3 de agosto.

También afirmó que “ahora los libros se están haciendo por administración, no se están contratando porque antes los intelectuales del régimen cobraban por los contenidos que hacían de los libros de texto. Ya no se les paga nada, ya no están ellos participando”.