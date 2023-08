AMLO imita a Javier Alatorre y responde a polémica de libros de texto de la SEP

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este jueves 3 de agosto, el mandatario respondió con humor a la polémica por los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues imitó al conductor Javier Alatorre.

“Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunistas a los mexicanos con los libros de texto, no se la pierda”, señaló el mandatario, haciendo alusión a lo dicho por el conductor Javier Alatorre.

AMLO rechaza que los nuevos libros de la SEP tengan ideología Comunista

“Si enseñan el credo de la 4T está rebien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso”, señaló el morenista. Asimismo, dijo que los libros pueden ser perfectibles, pues están bien hechos y el propósito es que haya una educación científica y humanista.

El presidente @lopezobrador_ afirma que los nuevos libros de la @SEP_mx son "perfectibles".



Luego de que expertos y maestros señalaran que los nuevos libros que piensa distribuir la #SEP están repletos de contenido ideológico, así como múltiples errores y faltas ortográficas, el… pic.twitter.com/9r1hHLXmqY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

Recientemente, dijo que hay dos razones por las que a los “conservadores no les gustan los contenidos del material":



“Porque son nuevos contenidos y esos nuevos contenidos buscan que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque en el periodo neoliberal no querían que se perdiera nuestra historia”.

“El otro es que, ahora, los libros se están haciendo por administración, no se están contratando porque antes los intelectuales del régimen cobraban por los contenidos que hacían de los libros de texto

AMLO destaca que Ricardo Salinas Pliego no es su enemigo

Al ser cuestionado sobre la postura de Ricardo B. Salinas Pliego acerca de los libros de texto de la dependencia educativa, el presidente dio a conocer que su gobierno no lo ve como enemigo.

“Nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo. Sí, tenemos diferencia en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal en una democracia, no puede haber pensamiento único, somos libres”, destacó.

Cabe descatar que el presidente AMLO señaló que los libros de la SEP no se van a retirar, pues “no hay motivo o razón para retirarlos”. Tan solo el pasado 1 de agosto, afirmó que no hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuya el material para el próximo inicio de clases, programado para el 28 de agosto.