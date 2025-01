Esto es lo que piensa Taylor Swift de Kendrick Lamar; ¿cantarán juntos en el Super Bowl 2025?

¡A la vuelta de la esquina! El show del medio tiempo del Super Bowl, es uno de lo espectáculos más esperados por millones de personas alrededor del mundo, y este año, el protagonista del evento será Kendrick Lamar, famoso rapero estadounidense, pero ¿cantará junto a Taylor Swift? Esto sabemos.

El Super Bowl LIX se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero 2024, en el Caesars Superdome, ubicado Nueva Orleans, Luisiana, donde los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se disputaran por convertirse en el nuevo campeón de la NFKL.

¿Qué piensa Taylor Swift de Kendrick Lamar?

Hace unos años, Taylor Siwft y Kendrick Lamar, dos de los artistas más influyentes de la música contemporánea, trabajaron juntos para ‘1989', uno de los discos más populares de la cantante estadounidense, pero ¿qué opina la interprete de ‘Shake it off’ del rapero estadounidense?

Para Taylor Swift tener una canción al lado de Kendrick Lamar fue algo que la hizo sentir orgullosa, dijo sentirse agradecida por la forma en la que el rapero estadounidense trata a las personas que lo rodean. Aseguró que ver al artista creando uy grabando los versos de ‘Bad Blodd’ fue una de las cosas más inspiradoras de su vida.

“Todavía recuerdo esta colaboración con mucho orgullo y gratitud, por las formas en que Kendrick elevó la canción y la forma en que trata a todos los que lo rodean. Cada vez que la multitud en ‘The Eras Tour’ coreaba su verso ‘you forgive, you forget, but you never let it… go!. Sonreía”, expresó Taylor Swift sobre el rapero estadounidense durante una entrevista para una revista.

Watching @kendricklamar create and record his verses on the Bad Blood remix was one of the most inspiring experiences of my life. I still look back on this collaboration with so much pride and gratitude, for the ways Kendrick elevated the song and the way he treats everyone… pic.twitter.com/au2PNAjHfx — Taylor Swift (@taylorswift13) October 27, 2023

¿Cuál es la canción de Taylor Swift con Kendrick Lamar?

'You forget, you forgive, but you never let it go...'. Kendrick Lamar y Taylor Swift cuentan con una colaboración llamada ‘Bad Blood', la cual fue lanzada como una de las canciones principales de ‘1989', uno de los discos más populares de la cantante estadounidense. La canción cuenta con video musical, el cual fue lanzado el 17 de mayo del 2015.

‘1989', quinto disco de la cantante, se estrenó en el 2014, el álbum marcó un cambio importante en la carrera musical de Taylor Swift, pues dejó a atrás el country para adentrarse al mundo del pop.

¿Estará Taylor Swift en el Super Bowl 2025?

¿Por fin veremos a Taylor Swift en el Super Boel LIX? Desde hace unos años, la interprete de ‘All Too Weel’ se convirtió en una de las artistas más solicitadas para el show del medio tiempo; sin embargo, la cantante nunca ha participado en este espectáculo.

¡Malas noticias! Hasta el momento, la única artista confirmada para cantar con Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl es “SZA”, por lo que no hay noticias de que Taylor Swift forme parte del espectáculo.

Recordemos que Taylor Swift es la actual pareja de Travis Kelce, el tight end de los Kansas City Chiefs, equipo que jugará en el Super Bowl LIX, buscando su bicampeonato.