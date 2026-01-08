Trasladan a más de 300 perros del Refugio Franciscano de Cuajimalpa al Ajusco

La mañana del miércoles 7 de enero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre un operativo de seguridad con 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

(SSPC) para resguardar a más de 900 animales del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa , de los cuales 304 perros fueron trasladados a la Reserva para la Protección de la Fauna Silvestre, Doméstica y del Medio Ambiente, en el Ajusco.

¿Qué va a pasar con los animales rescatados del Refugio Franciscano en Cuajimalpa?

Los 304 perros del Refugio Franciscano de Cuajimalpa fueron trasladados al Ajusco , donde ya se encuentran en la Reserva para la Protección de la Fauna Silvestre, Doméstica y del Medio Ambiente.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo del operativo ocurrido el miércoles 7 de enero, fue poner a salvo a los animales y garantizarles atención médica inmediata, ya que varios presentaban condiciones de salud delicadas que vulneraban su derecho a una vida digna y libre de maltrato.

El reporte oficial indica que algunos de los animales rescatados se encuentran en situación crítica, por lo que requerían atención médica inmediata.

#AlMomento I 304 perros del Refugio Franciscano de #Cuajimalpa fueron trasladados al #Ajusco



Las mascotas llegaron a la Reserva para la Protección de la Fauna Silvestre, Doméstica y del #MedioAmbiente



Vía @aztekrodrigo https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/C8tgOJaoiy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2026

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que el rescate se realiza bajo protocolos específicos y con un registro detallado de cada ejemplar, y adelantó que, una vez recuperados, se impulsará una campaña de adopción responsable para brindarles un hogar definitivo.

"Ellos nos acusan de un grave maltrato cuando en realidad yo pedí entrar para entregar los expedientes, decirles qué perro estaba siendo medicado, con qué, cada cuánto, etcétera, no me lo permitieron", dijo Laura Díaz, voluntaria del Refugio Franciscano.

En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados.

El Gobierno de la Ciudad de… pic.twitter.com/C70tkOzDKZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 7, 2026

Realizan operativo para desalojar a animales del Refugio Franciscano

De acuerdo con las autoridades, la intervención se dio durante un conflicto legal entre particulares por el predio donde funcionaba el santuario.

La secretaria @Jualicra informó, junto a la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, que los perros rescatados del refugio de Cuajimalpa han sido resguardados en un espacio digno y seguro.



Asimismo, destacó que este es un caso sin precedentes en la Ciudad de México, en el que el… pic.twitter.com/5PfiOaJcjy — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 8, 2026

Sin embargo, el operativo se llevó a cabo luego de que se detectaran posibles casos de maltrato animal, derivados principalmente del hacinamiento y la falta de cuidados adecuados.

Durante el despliegue, en el que participaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y dependencias de protección animal, se presentaron momentos de tensión con activistas, quienes reclamaron información sobre el número de animales retirados y el lugar al que serían trasladados, debido a que en el sitio había cerca de mil perros y gatos.