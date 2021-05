Estos son los peligros de ejercitarte bajo altas temperaturas

Ciudad de México. Ya está muy cerca el verano, la época perfecta para mostrar todo el arduo trabajo en el “GYM”. Trajes de baño, prendas que dejan muy poco a la imaginación, son parte de esta atractiva estación del año. ¿Pero qué pasa con aquellos que toman a la etapa como el momento adecuado para comenzar a ejercitarse?.

Pues según expertos en deporte, para ellos, la llegada del verano y las altas temperaturas ambientales, representan un riesgo inminente al momento de hacer ejercicio en condiciones calurosas. Ricardo Ugalde Ramírez, de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva de la UNAM, revela que los distintos padecimientos por calor suceden con mayor frecuencia en personas que no están acostumbradas a ejercitarse.

¿Cuáles son los riesgos de ejercitarte en un ambiente sumamente caluroso?

-Calambres, debido a un desbalance de los líquidos que hay en el cuerpo y las sales que contiene el mismo.

-Agotamiento, por el poco aporte sanguíneo hacia los músculos, lo cual genera fatiga.





-El golpe de calor, que sucede cuando la temperatura es excesiva, mayor a 40.5 grados, y hay una reducción de aporte sanguíneo al sistema nervioso.

¿Qué es el golpe de calor?

Especialistas del Seguro Social explican que cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C, la temperatura considerada como normal, el cuerpo sufre un golpe de calor. Su principal manifestación es la alteración del estado mental, porque el cerebro no puede funcionar bien cuando está muy caliente; suele haber desorientación, confusión y colapso.

Síntomas

-Mareo

-Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor

-Enrojecimiento y sequedad de la piel

-Fiebre con temperatura desde 39 a 41°C

-Comportamiento inadecuado, por ejemplo: comenzar a quitarse la ropa sin importar el lugar

-Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil

-Dolor de cabeza

-Ataques con convulsiones

Signos de alarma

-Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa

-Confusión o pérdida del conocimiento

-Vómitos frecuentes

-Falta de aire o problemas para respirar

Para prevenir estas situaciones, la recomendación de Ricardo Ugalde Ramírez , médico adscrito a la Dirección General del Deporte Universitario, es que “todos los cambios empiecen poco a poco, desde el segundo día de hacer ejercicio en ambiente caluroso se observan alteraciones, sobre todo fatiga. A la semana se alcanza un 60 por ciento de la aclimatación, y transcurridas dos semanas, más de 80 por ciento. Por ello, cuando una persona se enfrenta al calor, se recomienda incrementar gradualmente la actividad, tanto en tiempo como en intensidad; hay que enfriarse e hidratarse”.

Más consejos de los entrenadores:

-Realiza una aclimatación de 10-15 días de entrenamiento controlado y progresivo en intensidad y duración en ambiente caluroso.

-Reduce la duración, distancia y/o intensidad del entrenamiento cuando el calor y la humedad sean altos.

-Limita el ejercicio intenso a las horas menos calurosas del día (noche o amanecer).

-Realiza calentamientos prolongados y adecuados en épocas de calor y gran humedad.

-Conoce el grado de sudoración y la pérdida de peso durante los entrenamientos regulares para reponer la pérdida de fluidos.

-Usa ropa holgada, transpirable y ligera.

-Intentar siempre salir a hacer ejercicio acompañado y dar feedback a la apariencia física.

-Utiliza crema solar protectora

