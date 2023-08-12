Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos descansan en el Valle de México hoy sábado 12 de agosto?

¿Viajarás a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo tanto para vehículos locales como autos foráneos y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 12 de agosto de 2023 por ser el segundo sábado del mes.

Recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y de evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa puede ir arriba de los 2 mil pesos .

¿Qué vehículos NO circulan el segundo sábado del mes?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 12 de agosto de 2023, por ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué vehículos que pueden exentar el programa Hoy No Circula?

Hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula este sábado 12 de agosto de 2023, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad por el Valle de México:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué partes del Valle de México pueden multarme por evadir el programa?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿De cuánto es la multa por evadir el Programa Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Más el costo extra que se agregara por el traslado al corralón.

¿Y para autos foráneos? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¿Hay contingencia ambiental el sábado 12 de agosto?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.