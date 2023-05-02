Estudiante se come plátano de “El comediante”, icónica obra de Maurizio Cattelan en museo de Seúl

Estudiante hambriento se comió el plátano que conforma la obra de arte llamada "El comediante", hecha por el artista italiano Maurizio Cattelan y que se encuentra en una de las paredes del museo de Seúl, capital de Corea del Sur.

El plátano pegado con cinta adhesiva a la pared del museo, era parte integral de la peculiar obra de arte que causó gran sensación debido a la extraña oportunidad de ver un plátano pegado a una pared y que muchos cuestionaron debido al arte que se está desarrollando en la actualidad.

De hecho para algunos como este estudiante hambriento, han visto a la obra de arte como un un bocadillo tentador. Este acto que no fue considerado como vandalismo, ocurrió durante el pasado jueves 27 de abril de 2023, cuando un estudiante de Arte de la Universidad Nacional de Seúl descubrió que para él, esta obra de arte era simplemente un bocadillo.

El estudiante ambriento retiró el plátano de la obra icónica del artista italiano Maurizio Cattelan, que se encontraba pegada con cinta adhesiva a una pared del Museo de Arte Leeum en Seúl, Corea del Sur, donde era exhibida y súbiatmente procedió a devorarlo. Un portavoz del Museo de Arte Leeum señaló que:"El estudiante le dijo al museo que se lo comió porque tenía hambre".

Un estudiante se come una "obra de arte" valorada en más de 100.000 dólares. Cuando el personal del Museo de Arte Leeum le preguntó al estudiante por qué se había comido la banana, este respondió que no había desayunado y que tenía hambre. El museo decidió no presentar cargos… pic.twitter.com/OMNWv57lOH — ❀𝑬𝒊𝒍𝒆𝒎𝒔❀ (@Eilemspsuv) May 2, 2023

Estudiante se come plátano de "obra de arte" valorada en unos 2 millones de pesos en museo de Seúl

Cabe señalar que la obra llamada "El comediante", se convirtió en uno de los momentos virales más grandes del mundo del arte cuando en diciembre del año 2019, se vendió por unos 120 mil dólares en Art Basel Miami Beach. De hecho, otras dos ediciones de la pieza también se vendieron durante ese evento.

Después de comerse el plátano, el estudiante ambriento volvió a pegar la cáscara a la pared. Posteriormente, el museo reemplazó la cáscara con un plátano fresco.

El artista Maurizio Cattelan fue informado del incidente, pero no tuvo ninguna reacción, reveló el portavoz del museo, quien le informó que "Sucedió de repente, por lo que no se tomaron medidas especiales".

Cabe señalar que la obra forma parte de la exposición individual "WE" del artista Maurizio Cattelan, que se exhibe actualmente en el museo de Seúl y que permaneceré hasta el 16 de julio. El plátano en sí, se intercambia regularmente cada dos o tres días y no está a la venta.

Artista Maurizio Cattelan es conocido por su arte satírico

El artista italiano es conocido por piezas de arte satíricas que desafían la cultura popular, a menudo ha provocado debates en torno al arte conceptual. En este caso, no es la primera vez que alguien pensaba que la obra de arte estaba lista para comerse.

Después de que fue vendida la primera edición de "El comediante", en el año 2019, el artista de performance David Datuna arrancó el plátano sin contemplaciones, mentras este se exhibía en la galería Perrotin en Art Basel, en Miami, y se lo comió ante la mirada atónita de los espectadores.

Posteriormente publicó en Instagram: "Realmente amo esta instalación. Es muy deliciosa". Datuna defendió su acto calificándolo de performance artística en rueda de prensa y no de vandalismo.