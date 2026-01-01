¡Hasta en fin de año! EU bombardea supuestas narcolanchas; hay ocho muertos

Estados Unidos llevó a cabo el 30 de diciembre de 2025 otro ataque cinético contra cinco supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico bajo la bandera de la denominada Operación Southern Spear.

La acción fue ordenada por el Secretario de Guerra Pete Hegseth y ejecutada por el Joint Task Force Southern Spear, de acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos .

Según el comunicado oficial, ocho presuntos narcoterroristas murieron en el primer enfrentamiento y los ocupantes de las otras dos lanchas se lanzaron al mar antes de que las embarcaciones fueran hundidas.

¿Qué ocurrió en el ataque del 30 de diciembre de 2025?

El Comando Sur de Estados Unidos informó que los tres barcos atacados formaban un convoy que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico y habían transferido drogas entre sí antes de ser alcanzados por los ataques.

Tras los enfrentamientos, la Marina estadounidense notificó a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Este episodio marca otro escalón en una serie de operaciones que han generado tensiones diplomáticas en la región y debates sobre su legalidad en aguas internacionales.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

Esto pasó en el ataque del 31 de diciembre de 2025

Este 31 de diciembre, se llevó a cabo otro ataque contra dos embarcaciones en aguas internacionales. De acuerdo con el reporte oficial, cinco presuntos narcoterroristas murieron durante la operación: tres en la primera embarcación y dos en la segunda.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Otros ataques de EU contra supuestas narcolanchas en diciembre de 2025

29 de diciembre :

Un día antes del operativo contra el convoy, las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque letal sobre una embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, resultando en la muerte de dos presuntos narcoterroristas según la agencia militar.

La campaña que culmina en estos ataques no es aislada: desde septiembre de 2025 Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 ataques a embarcaciones que, según el gobierno, estaban vinculadas a redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo reportado de al menos 110 personas muertas.

Medios internacionales reportaron que en mediados de diciembre de 2025 hubo operaciones similares en las que ocho personas murieron tras ataques a tres embarcaciones en el Pacífico Oriental, parte de esta misma campaña militar intensificada en la región.

Controversias de las operaciones estadounidenses en aguas internacionales

La serie de ataques forma parte de lo que en EU se conoce como Operación Southern Spear , una campaña militar que comenzó en septiembre de 2025 con el objetivo de combatir el tráfico de drogas marítimo en el Caribe y el Pacífico.

El gobierno estadounidense afirma que estas acciones buscan interrumpir rutas de narcotráfico y disminuir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de atacar embarcaciones en aguas internacionales y han denunciado posibles violaciones al derecho internacional.

Además, ha habido reportes de ataques adicionales que no solo involucran embarcaciones, sino también operaciones en tierra, como un bombardeo a un muelle en Venezuela que el gobierno estadounidense vinculó con el tráfico de drogas, aunque no fue confirmado oficialmente por las autoridades.