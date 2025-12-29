¡Escala conflicto! Donald Trump confirma ataque a muelle en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 29 de diciembre que su país atacó una zona en Venezuela donde, según dijo, operaban barcos cargados con drogas, en una declaración que generó interrogantes sobre el alcance y los responsables de la acción.

Trump hizo el comentario ante la prensa antes de una reunión en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde afirmó que Estados Unidos “atacó a todos los barcos” y posteriormente a la zona donde, señaló, se realizaban operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, la cual, aseguró, “ya no existe”.

Hasta el momento, no está claro qué objetivo específico fue alcanzado, ni qué dependencia del gobierno estadounidense habría ejecutado la operación, aunque Trump ha señalado anteriormente que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

