EU califica de inaceptables ataques contra estadounidenses en México

Jonh Kirby, portavoz de la Casa Blanca, calificó de inaceptables los ataques contra ciudadanos estadounidenses, luego de que encontraran muertos a dos de los cuatro ciudadanos secuestrados en México.

"Los ataques contra ciudadanos estadounidenses son inaceptables, no importa dónde", afirmó durante la conferencia de prensa de este 7 de marzo.

Jonh Kirby dijo que Estados Unidos trabaja con las autoridades de México para esclarecer el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados y hacer justicia. Añadió que también buscan que los dos sobrevivientes regresen a casa con sus familiares.

El funcionario aseguró que la principal preocupación del gobierno estadounidense es la seguridad de las víctimas y su regreso a salvo.

|Reuters

“Todavía está trabajando con funcionarios mexicanos para obtener más información y hacer que las cuatro víctimas sean devueltas a Estados Unidos”.

Los cuerpos de los dos ciudadanos asesinados serán repatriados a Estados Unidos una vez que el médico forense en México concluya la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Estadounidenses secuestrados en México ya están en Estados Unidos

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, los dos ciudadanos estadounidenses secuestrados en México que sobrevivieron ya están en Estados Unidos.

“Los dos recibirán tratamiento médico y quedarán bajo observación en un hospital de Texas”, informó a CNN una fuente cercana a las victimas.

¿Cómo secuestraron a los ciudadanos estadounidenses en México?

Una amiga de las víctimas indicó a CNN que los cuatro estadounidenses viajaron a México porque una de las mujeres, madre de seis hijo, se iba a someter a una cirugía estética; sin embargo las cuatro personas se perdieron al tratar de localizar la clínica.

Cuando la amiga perdió comunicación con los estadounidenses, se comunicó con la clínica, quien le informó que el último mensaje con la paciente fue para darle indicaciones ya que se encontraba perdida, incluso le mandó capturas de pantalla de la conversación.

En tanto, el FBI detalló que los cuatro estadounidenses fueron “colocados en un vehículo y sacados de la escena por hombres armados en la ciudad fronteriza de Matamoros”.

