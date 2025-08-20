Estados Unidos está listo para combatir cárteles en Venezuela con destructores y soldados

La administración del presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para combatir a los cárteles del narcotráfico en Venezuela y el Caribe, con un despliegue militar de gran escala. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el país utilizará todo su poder para frenar el flujo de drogas que ingresa desde América Latina.

El operativo incluye tres destructores de la Armada de EU, equipados con el sistema de misiles Aegis, y más de cuatro mil soldados desplegados en el mar Caribe, muy cerca de las costas venezolanas.

Un despliegue militar con objetivo directo: Venezuela y Nicolás Maduro

Cabe señalar que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó esta semana que tanto unidades de la Fuerza Aérea como de la Armada de EU se encuentran en la región desde el 14 de agosto de 2025. Según Rubio, la misión busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y cortar los nexos entre el gobierno de Nicolás Maduro y organizaciones criminales internacionales.

El despliegue naval y aéreo contempla operaciones conjuntas de intercepción, inteligencia avanzada y vigilancia satelital para rastrear las rutas de tráfico de drogas que cruzan por el Caribe.

La estrategia de Trump contra los cárteles de la droga

La ofensiva contra el narcotráfico forma parte de la estrategia más amplia del presidente Trump, que incluye recompensas, sanciones y acciones militares. En semanas previas, el mandatario incrementó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y ordenó al Pentágono diseñar planes de acción conjunta fuera del territorio estadounidense contra los cárteles de la droga.

El objetivo central de estas medidas es golpear las finanzas de los grupos criminales que operan en América Latina y desarticular los vínculos entre el régimen venezolano y redes de narcotráfico internacionales.

El despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela no solo busca frenar el tráfico de drogas, sino que también envía un mensaje político claro a Caracas. La administración Trump ha señalado reiteradamente a Maduro de liderar actividades criminales y de utilizar los beneficios del narcotráfico para sostenerse en el poder.