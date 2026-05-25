Bolivia cumple semanas paralizada por bloqueos mientras Evo Morales enfrenta presión política y judicial

Esta es la entrada trincherada con palos, escudos improvisados, flechas y decenas de campesinos cocaleros que hoy resguardan los alrededores de Evo Morales en Bolivia; una escena que refleja el nivel de tensión política y social que vive el país tras casi tres semanas de bloqueos y protestas que mantienen paralizadas varias regiones .

Bolivia cumple tres semanas bloqueada por protestas y carreteras cerradas

Carreteras cerradas con piedras, troncos y montículos de tierra; combustible escaso; alimentos que no logran llegar a distintos puntos del país y largas filas en ciudades como Cochabamba forman parte del escenario que enfrenta actualmente Bolivia; detrás de los bloqueos aparece nuevamente la figura del exmandatario Evo Morales, quien insiste en recuperar influencia política pese a enfrentar una orden de captura por presunta trata agravada de personas.

El conflicto mantiene activos al menos 45 puntos de bloqueo; regiones enteras permanecen incomunicadas mientras transportistas, comerciantes y habitantes reportan afectaciones por la falta de combustible y el retraso en el suministro de productos básicos; Santa Cruz, Cochabamba y Potosí son algunas de las zonas impactadas por las movilizaciones.

Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años y salió del país rumbo a México tras la crisis política de 2019, reapareció como eje central de la confrontación política; el exmandatario exige cambios dentro del gobierno boliviano y mantiene presión mediante sectores sindicales y grupos afines que respaldan las protestas.

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🇧🇴 #Bolivia se encuentra en un punto crítico.



Tres semanas de conflicto y más de 45 puntos de bloqueo tienen al país desabastecido y con el combustible al límite. Detrás de estas movilizaciones está la exigencia de Evo Morales para forzar la caída del gobierno del presidente… pic.twitter.com/Al1aqxlY4w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Evo Morales enfrenta presión política y judicial en Bolivia

Mientras el país permanece bajo tensión, el exmandatario también enfrenta una investigación relacionada con presuntos delitos de trata y tráfico de personas; las acusaciones están vinculadas con un caso que involucra a una menor de edad durante el periodo en que Morales se encontraba en el poder.

Aunque el líder político rechaza las acusaciones y asegura que se trata de persecución política, las autoridades mantienen abierta la investigación; el caso ha incrementado la polarización dentro de Bolivia, donde distintos sectores consideran que las movilizaciones buscan presionar al gobierno y frenar el avance judicial.

Las protestas continúan extendiéndose en diferentes regiones del país; sindicatos y grupos cercanos al llamado “evismo” mantienen bloqueos y manifestaciones como medida de presión política; mientras tanto, miles de ciudadanos enfrentan complicaciones para trasladarse, abastecerse de combustible o recibir productos esenciales.

El conflicto mantiene a Bolivia en uno de sus momentos más tensos de los últimos meses; el gobierno sigue monitoreando los bloqueos y las afectaciones generadas por las movilizaciones, mientras la tensión política crece alrededor del futuro de Evo Morales y del impacto que las protestas podrían tener en la estabilidad del país.