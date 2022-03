Ex embajador francés acusa a occidente por decisiones de Putin

Maurice Gourdault-Montagne, ex embajador francés en China, Japón, Reino Unido y Alemania, publicó en su columna para el diario parisino “Le Figaro” que el conflicto en Ucrania es el resultado de ignorar las preocupaciones de seguridad de Vladimir Putin, por lo que instó a los ciudadanos de occidente reflexionar sobre ello.

“Las advertencias rusas no fueron escuchadas o fueron ignoradas. La confianza que era posible se convirtió en desconfianza y luego en el desafío”, escribió en su columna del pasado 25 de marzo el ex diplomático francés francés.

Añadió que las sanciones contra Rusia están “dominadas por las emociones” y no tendrán el efecto esperado por las naciones occidentales ya que no afectan ni solucionan la raíz del problema entre ambas naciones ex soviéticas.

“No nos hagamos ilusiones excesivas sobre la eficacia de las sanciones”, indicó el ex diplomático francés.

Resaltó que las acciones de Vladimir Putin no es porque esté loco, sino que “estamos al borde de la guerra porque aún no se toman en consideración las causas” del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En opinión del ex diplomático francés, occidente olvidó que la “seguridad no es necesariamente la ley del vencedor o la del más fuerte sino que hay que organizarla”, refiriéndose a la expansión de la OTAN y el interés de Ucrania por formar parte de dicha organización.

Y recordó que desde 2007, Vladimir Putin expresó en el discurso de Múnich las preocupaciones de Rusia sobre la expansión de la OTAN e instó a no ampliar su territorio hacia el este de Rusia, el año pasado reiteró dicha petición sin recibir respuesta.

Por lo que dijo “ Putin no está loco, pues sus advertencias y precauciones de seguridad no fueron escuchadas por los países de occidente”.

Finalmente, solicitó a los países occidentales buscar una solución que lleve a la paz en una reunión que involucre a Rusia y la OTAN hasta llegar a un acuerdo sobre un nuevo régimen de control de armas.

