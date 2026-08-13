Tras 2 meses en paro, CECyT 6 vuelve a clases: esto exigían los estudiantes

En medio de tensiones entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 6) “Miguel Othón de Mendizabal” informó que se acordó levantar el paro que estudiantes sostenían desde hace 2 meses.

Aunque la huelga continúa en al menos tres unidades académicas, incluida la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), el CECyT 6 acordó por unanimidad retomar actividades administrativas a partir de este jueves 13 de agosto.

Alumnos del CECYT 6 acuerdan levantar paro estudiantil

Cabe recordar que el paro en el Politécnico comenzó a partir del descontento de estudiantes con la situación administrativa, especialmente por la falta de recursos y la poca transparencia en el manejo de este.

En este contexto, diversos planteles comenzaron a suspender actividades, entre ellos el CECyT 6, que permaneció sin clases desde mayo de 2026.

Aunque en junio las actividades académicas fueron retomadas de manera virtual, el acceso al plantel continuó tomado por estudiantes, por lo que el conflicto no quedó completamente concluido.

Fue hasta agosto de 2026 cuando la comunidad estudiantil comenzó a definir el rumbo del movimiento, y en una asamblea informativa presencial se planteó la decisión de concluir con la toma.

De esta manera, será el 24 de agosto de 2026 cuando diversos planteles del IPN retomen sus clases con normalidad, mientras que desde este 13 de agosto todas las actividades administrativas ya estarán disponibles.

¿Qué exigían los alumnos del CECyT 6?

Entre sus principales reclamos estaba la falta de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento adecuado de los planteles, entre ellos la falta de materiales o equipos, así como problemas relacionados con el pago a profesores y personal de intendencia.

También señalaron la cancelación repentina de becas y cuestionaron la situación financiera del instituto, al advertir sobre una deuda millonaria.

Otro de los puntos señalados fue la falta de servicios básicos para el desarrollo de las actividades académicas, incluso al tener problemas para usar la red institucional.

¿Se acabó el paro en el IPN?

Alumnos de nivel superior aseguraron que el paro aún no ha terminado, lo que mantiene las tensiones entre los estudiantes y las autoridades del IPN; una situación que se agravó luego de que la mesa de diálogo concluyera sin acuerdos.

A esto se suma la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos daños registrados en la videoteca de Canal Once.

Ante ello, los jóvenes señalaron que el movimiento “está entrando en una etapa de tensión”, por lo que no descartan que continúen las movilizaciones.

