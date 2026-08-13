CNTE adelanta regreso a clases en este estado: Presentan calendario escolar alternativo al de la SEP

El regreso a clases en Oaxaca será adelantado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que anunció que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 24 de agosto, antes de la fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La organización magisterial presentó un calendario escolar alternativo que contempla 200 días de actividades académicas y establece como fecha de conclusión el 7 de julio de 2027; con ello, el inicio y el cierre del ciclo tendrán fechas distintas a las previstas en el calendario de la SEP.

¿Cuándo será el regreso a clases en Oaxaca?

La Sección 22 estableció el 24 de agosto de 2026 como el inicio de las actividades correspondientes al nuevo ciclo escolar; de acuerdo con la información presentada por el magisterio, esta fecha representa un adelanto de una semana respecto al calendario oficial.

El esquema contempla además 200 días de clase y fija el 7 de julio de 2027 como el cierre de las actividades escolares.

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¿Por qué la Sección 22 tendrá un calendario alternativo?

La programación forma parte de un proyecto educativo que la Sección 22 mantiene desde hace dos décadas y que está vinculado con el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

La secretaria general de la organización, Yenny Aracely Pérez Martínez, explicó que el calendario también contempla las posibles jornadas de movilización del magisterio durante el ciclo escolar.

Durante la presentación, la dirigencia sostuvo que la propuesta no responde a una intención de aumentar los periodos de descanso, sino a su planteamiento sobre las condiciones laborales del magisterio y la defensa de la educación pública.

Sección 22 prepara actividades antes del inicio del ciclo

Como parte de la preparación para el nuevo periodo escolar, el magisterio oaxaqueño puso en marcha el Taller Estatal de Educación Alternativa, con actividades destinadas a trabajar contenidos y métodos pedagógicos para las escuelas vinculadas con el movimiento.

El archivo señala que durante los días 12, 13 y 14 se desarrollaría una fase de trabajo relacionada con propuestas curriculares y formación pedagógica; el objetivo planteado es construir proyectos educativos desde los enfoques del PTEO.