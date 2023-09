VIDEO ¿No le agrada facturar? Exempleada sale en defensa de Piqué: “Shakira es una tacaña”

La cantante Shakira es de las artistas más reconocidas en los últimos años, sobre todo por una de sus situaciones personales que ha estado en la polémica, debido al fin de su relación amorosa con el futbolista Gerard Piqué.

Cabe recordar que en últimos días, la artista lanzó su canción titulada “El Jefe”, en la cual existen algunas frases donde habla de Joan Piqué Rovira, el padre del exfutbolista del Barcelona:

“Dicen por ahí que no hay mal

Que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”

Además, el tema está dedicado a Lili Melgar, quien habría sido la niñera de Milán y Sasha, los hijos de Piqué y Shakira y quien supuestamente le ayudó a descubrir la infidelidad del exfutbolista:

“Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, menciona la artista.

¿Qué dijo la extrabajadora de Shakira?

Sin embargo, Cristina Cárdenas, quien fue una trabajadora de Shakira, aseveró que la artista colombiana no es tan espléndida como parece ser, ya que presuntamente, la intérprete dio un millón de dólares a Melgar, pero ante ello, “Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”, declaró en entrevista con el programa español “Vamos a ver”.

Agregó que la cantante es una mujer “con muchas fobias, muchas inseguridades” y cuestionó que es desconocida lo que ha vivido la familia del exfutbolista.

Cristina Cárdenas,la ex empleada, amiga etc de Rocíito,reaparece. Ahora dice,haber trabajado con Shakira

"No sabéis lo que ha sufrido Piqué" "Shakira,es la mujer más tacaña que habéis podido conocer"

"Pedía que los figurantes se pusieran de cara a la pared cuando ella pasaba" pic.twitter.com/2oxgJCXpxh — Mimy💫 (@MimiiiS79) September 22, 2023

Por otra parte, Cárdenas, quien trabajó con Shakira durante cuatro años en diversos rodajes de videoclips, aseveró que la cantante trataba de forma “nefasta” a los bailarines que aparecían como extras, conocidos como figurantes, a quienes incluso les tenía indignantes peticiones.

“Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras (...) Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”, narró la excolaboradora de Shakira.