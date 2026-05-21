Vuelca combi en Pachuca; deja un muerto y 17 heridos

En Pachuca, Hidalgo se registró un fuerte accidente sobre el bulevar Minero, donde una unidad de transporte público tipo combi terminó volcada tras impactarse contra una camioneta de carga. El saldo fue de una persona muerta y al menos 17 lesionadas.

El percance ocurrió cerca del Cereso de Pachuca y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, policías y personal médico, quienes acudieron rápidamente para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a distintos hospitales.

De acuerdo con los primeros reportes y con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en el accidente estuvieron involucradas una camioneta tipo Urvan de transporte público y una camioneta particular dedicada al traslado de materiales.

¿Cómo ocurrió el accidente en el bulevar Minero de Pachuca?

Según versiones preliminares, la unidad colectiva de la ruta Tilcuautla–Plaza Juárez presuntamente no respetó un alto, lo que ocasionó que fuera impactada por la camioneta de carga.

Tras el choque, la urvan terminó volcada sobre la vialidad, dejando a varios pasajeros atrapados y lesionados. Testigos señalaron que el impacto fue tan fuerte que la unidad quedó severamente dañada.

Elementos de seguridad y paramédicos trabajaron durante varios minutos para atender a los heridos y liberar la zona afectada.

¿Cuántas personas resultaron afectadas?

Autoridades informaron que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras 17 resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal no ha sido confirmada oficialmente. De manera preliminar, se informó que la persona fallecida viajaba dentro de la unidad de transporte público.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Bomberos controlan incendio de combi en Pachuca

Horas más tarde, otro incidente movilizó a cuerpos de emergencia en Pachuca. Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos controlaron el incendio de una unidad tipo combi registrado en la colonia Parque de Poblamiento.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Federalismo, donde vecinos reportaron que el vehículo estaba envuelto en llamas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor logró salir a tiempo antes de que el fuego se extendiera, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Presuntamente, una fuga de combustible habría provocado el incendio, situación que generó movilización de corporaciones de auxilio y seguridad en la zona. Bomberos realizaron maniobras para sofocar el fuego y evitar riesgos para viviendas cercanas.