Fue a comprarse su camioneta y lo balean al cerrar el trato en Toluca

La violencia sigue haciendo de las suyas. Unos sujetos se aprovecharon de un ciudadano en Toluca que solo quería comprarse una camioneta, sin embarlo, le dispararon para quitarle el dinero con el que pagaría.

Este lamentable caso en el Estado de México se registró cuando la víctima confío en que se trataría de una compraventa común con la que se haría de un automóvil, pero todo cambió.

Compra de camioneta termina con hombre herido en Toluca

La víctima es un hombre de 57 años de edad, quien fue atacado a balazos la tarde de este miércoles luego de que sujetos intentaron despojarlo del dinero en efectivo que destinaría a la compra de un vehículo.

Los hechos se registraron sobre la calle Zinacantepec, entre las vías Otumba y Tenancingo.

De acuerdo con el testimonio de la propia víctima, había acudido a dicho punto para cerrar el trato por una camioneta; sin embargo, fue interceptado y amagado por delincuentes desconocidos.

Hombre se resistió a asalto y ladrones escaparon

Al oponer resistencia y no lograr obtener el botín, los agresores le dispararon y huyeron de manera inmediata con rumbo desconocido.

Ante el reporte de las detonaciones, elementos de emergencia auxiliaron al hombre, quien presenta heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Hospitalizan a comprador de auto y buscan a los asaltantes

Debido a la gravedad de las lesiones, el comprador fue trasladado a bordo de un vehículo particular hacia un hospital cercano para recibir atención médica de emergencia.

Mientras tanto, se desplegó un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona con el objetivo de localizar y capturar a los probables responsables de este violento ataque, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

¡Mucho ojo! Así es como funciona el fraude en venta de autos

Matan a joven frente a su papá al comprar auto en Edomex

La compraventa de automóviles anunciadas en redes sociales o fuera de una agencia, en ocasiones, pueden ser contraprudecentes o incluso peligrosas.

Hace un año justamente se dio a conocer que durante el intento de compraventa de un automóvil, un joven que acudió con su padre al lugar de la transacción fue asesinado a balazos frente a él en el municipio de Lerma.

Fue en la calle de Río Papaloapan esquina con Juan Aldama, en la colonia Guadalupe, cuando el padre, su hijo y una persona más acudieron al lugar que acordaron con los supuestos vendedores tras ver anunciado un automóvil en Facebook.

Las víctimas iban fueron engañadas y atacadas a balazos, pero además en el punto acordado no había ningún automóvil. Los agresores les dispararon para quitarles más de 100 mil pesos en efectivo y huir del lugar en un Nissan Versa gris.