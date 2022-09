Exige PAN parar presión a magistrados por elección en Tamaulipas

PAN llama a los magistrados del Tribunal Electoral a actuar con objetividad y valorar las pruebas de injerencia del crimen organizado en la elección de Tamaulipas y pide al gobierno federal dejar a los magistrados actuar libremente para resolver el proceso que tienen pendiente.

En conferencia de prensa, diputados federales del PAN, acompañados de su excandidato a gobierno de Tamaulipas, César “Truko” Verástegui y su líder estatal acusaron al gobierno federal de ejercer presión en contra los magistrados que analizaran la impugnación.

“Hoy le exigimos a los tribunales, pero también, sobre todo, al Gobierno federal, que deje libremente a los magistrados y al Tribunal, que decidan bajo las pruebas que están, que decidan y que decidan bajo los argumentos que se han presentado y que se han señalado. Hay demasiadas pruebas, en las cuales está metido el crimen organizado y que realmente no podemos dejar pasar esto que hoy está en manos de los magistrados del Tribunal, que quede impune”, sostuvo Luis René Cantú, presidente del PAN en Tamaulipas.

Para César “Truko” Verástegui lo ocurrido en los comicios de Tamaulipas es un secreto a voces, especialmente en el Distrito 13, donde se registró la intromisión del crimen organizado. Sostuvo que si los magistrados lo dejan pasar sentara un mal precedente.

“Aquí no hay término medio, violar la ley, y simplemente lo que pretendemos es que se aplique el derecho, que haya justicia, ¿por qué? Porque su servidor tiene un compromiso con la sociedad tamaulipeca. Si bien es cierto, si la elección se cae, iremos a un nuevo proceso, quién sabe si puede ir su servidor o no, pero sí tengo un compromiso legal y moral de hablar, de denunciarlo, porque si no es dejar un precedente que nos va a hacer daño en el 24, le va a hacer daño a la sociedad tamaulipeca”, sostuvo el “Truco” Verástegui.

Acusa PAN a Américo Villarreal de nexos con el crimen organizado.

El abogado del PAN, Marco Baños, ex consejero del INE, dijo que la injerencia del crimen organizado a favor del candidato de Morena Américo Villareal fue con aportaciones no solo del rey de huachicol Sergio Carmona, asesinado en noviembre del año pasado sino también del Cartel del Golfo.

“Porque se aportó ilegalmente cantidades de dinero y, además, hubo aportaciones en especie, está suficientemente documentado el tema del avión y está suficientemente documentado el tema de las camionetas y de un conjunto de transferencias de dinero, que se hicieron hacia la campaña del doctor Américo Villarreal…En términos de los criterios establecidos por el Tribunal, por sí mismos, constituyen causales de anulación y que están demostradas en el expediente”, sostuvo el abogado.

Por su parte, la secretaria nacional del PAN, Cecilia Patrón Laviada , manifestó “hacemos un llamado a Morena, que tanto presume de la no corrupción del Estado de Derecho, pues es momento de demostrarlo hoy, porque lo que pasó en Tamaulipas es vergonzoso y nadie puede ser aliado de esa vergüenza, porque es algo que trastoca no sólo a los ciudadanos de Tamaulipas, sino a todos los mexicanos, nos pone en peligro, el crimen organizado no puede formar parte de las elecciones y de las decisiones de este país”.