“Ni Venganza Ni Perdón” revela el giro radical de López Obrador en el poder

En entrevista con Bibiana Belsasso, Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez presentaron su libro Ni venganza ni perdón, donde reconstruyen la relación de más de dos décadas entre Scherer Ibarra y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Scherer Ibarra explicó que esa decisión marcó un punto de quiebre en la dinámica interna del gabinete y redujo su capacidad de operación dentro del gobierno. Por su parte, Fernández Menéndez, coautor del libro, señaló que la intención de la obra es “contar cómo funciona el poder desde adentro” y dejar testimonio de cómo se tomaron decisiones clave del sexenio.

El libro no sólo narra episodios personales, sino decisiones clave del sexenio, conflictos internos y la operación política que rodeó nombramientos estratégicos, entre ellos el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y el entonces vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.

Ni venganza ni perdón y la decisión de radicalizar el gobierno

Uno de los puntos centrales expuestos en la entrevista es que López Obrador comunicó en gabinete su intención de endurecer la línea política y optar por un círculo más cerrado de colaboradores.

Scherer Ibarra explicó que su función era servir de puente con sectores económicos y políticos que no se sentían escuchados. Sin embargo, cuando el presidente decidió radicalizarse, esa interlocución dejó de ser viable.

El exconsejero afirmó que en ese momento perdió margen de acción y decidió presentar su renuncia.

El papel de Jesús Ramírez en la relación con medios

Durante la entrevista, Fernández Menéndez señaló que uno de los personajes que más daño habría causado a la administración en su relación con medios y otros sectores fue Jesús Ramírez Cuevas.

El coautor del libro sostuvo que el texto incluye reportajes sobre la operación política y comunicacional del sexenio, y que parte de la estrategia de comunicación contribuyó a tensar la relación entre el gobierno y distintos actores públicos.

Lo que sucedió con Gertz Manero

El libro también aborda la relación con Alejandro Gertz Manero y el caso de un familiar.

Scherer Ibarra sostiene que el fiscal intentó bloquear la posibilidad de amparo en un asunto personal y que, al negarse, se generó un enfrentamiento directo. Asegura que fue acusado de impulsar campañas en su contra y describe el episodio como un ejemplo de uso del poder para fines personales.

Fernández Menéndez añadió que el texto incluye documentación y códigos QR que respaldan reportajes y afirmaciones.

La operación política detrás de la Fiscalía

En la entrevista, Scherer Ibarra detalló que le correspondió negociar en el Senado la designación del fiscal a partir de la terna enviada por el Ejecutivo.

Reconoció que la elección respondió a una operación política para garantizar mayorías, en un contexto donde Gertz Manero tenía respaldo transversal.

El episodio revela la dimensión política que acompañó el nacimiento de la Fiscalía General de la República.

Un retrato político del poder

El libro expone tensiones internas, decisiones estratégicas y el proceso de transformación del liderazgo presidencial al ejercer el poder del Estado.

Scherer Ibarra sostuvo que no se siente traicionado por López Obrador, pero admitió que cuando alguien sale de su “esfera personalísima” es difícil reencontrarlo.

Con Ni venganza ni perdón, los autores plantean la necesidad de contar la historia del poder desde dentro.