Exigen senadores del PAN que haya trato digno a migrantes en el país

Ciudad de México. Los senadores del PAN exigieron que cese el maltrato a migrantes que cruzan el territorio nacional y que se otorgue un trato digno absolutamente a todas las personas en esa condición, sean de la nacionalidad que sean.

Damián Zepeda indicó que no se puede exigir respeto para los migrantes mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos y aquí en México no respetarles sus derechos como seres humanos.



“Por un lado defendemos nosotros a nuestros connacionales, pedimos que los traten con justicia, que no les violen los derechos humanos, de los que cruzan de aquí a Estados Unidos, pero cuando vienen para acá se les violan igual o peor”.

Pidió el legislador que haya sensibilidad humana para tratar con respeto y dignidad. También reprochó que se le haga el trabajo sucio a Estados Unidos en este problema que se ha convertido en una crisis humanitaria.

“Dónde les quedó el corazón, están violando derechos humanos y todo por hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. Son seres humanos, hay que tener condición humana, hay que tener valores, hay que tratar bien a la gente”.

Destacó que México no puede ser mal ejemplo en el trato a migrantes ya que por años los gobiernos del país han exigido respeto para la población migrante que ha sido numerosa.

“Es una exigencia a que en México se respeten los derechos humanos de todos, mexicanos o extranjeros, de todos, no podemos ser un mal ejemplo para el mundo sobre todo si queremos exigir respeto y un trato digno a nuestros connacionales”.

El senador Zepeda fue enfático al señalar que los cuerpos de seguridad deben enfocarse a restaurar la tranquilidad y la paz en toda la nación y no incurrir en acciones violentas en contra de los migrantes.



“Al crimen organizado es al que tiene que desarticular y garantizar la paz a los mexicanos y no perseguir a personas que andan buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, vean las imágenes, te destrozan el corazón , nadie o querría para sus hijos ni para uno mismo”.