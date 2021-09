Que haya justicia antes de que manden a matar: Adrián LeBarón

Ciudad de México. Adrián LeBarón de nueva cuenta estuvo en el Senado de la República. Dice que ya son varias visitas al Recinto Legislativo, pero eso no le importa porque prefiere ser escuchado que mantenerse en silencio. Se entrevistó con los representantes de las diferentes bancadas para solicitar que se conforme una comisión de la verdad con el fin de que se agilice el caso de la masacre de su familia ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.

“Ya van dos, tres veces que vengo, pero en esta ocasión, este cuatro de noviembre se cumplen dos años de la masacre en dónde muere mi hija y mi nieto, entonces yo como que traigo una urgencia, venimos a tratar de platicar con todos, queremos una comisión de la verdad o una unidad de investigación interinstitucional”.

Informó que se entrevistó también con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero quien le atendió de manera amable, aunque le recomendó reconocer y tener presentes los avances de la Fiscalía General en el caso .



“Entonces ahorita vengo de platicar con la presidenta y ella se puso a la orden, pero a la vez, me dijo que tengo que reconocer los avances de la Fiscalía y yo soy el que más los reconoce”.

Senadores de oposición respaldan a la familia LeBarón

Adrián LeBarón destacó que la investigación del caso va muy lenta, entre otras cosas, por la falta de presupuesto. Según relató, los propios investigadores le han revelado que no tienen recursos para trabajar, y existe un descoordinación en los mismos. Sin embargo asegura que la ciudadanía de todo el país le manda mensajes para seguir adelante en su lucha por llegar al fondo del caso y que se haga justicia.

“Que haya sentencia, que se sepa la verdad porque hasta ahorita yo no puedo decir muy claramente que pasó, o sea algo está fallando en esta investigación y seguimos un tanto en ascuas”.

LeBarón informó que los senadores de oposición: PAN, PRI, PRD y MC le han mostrado todo su respaldo, pero los de Morena aún muestran resistencias por lo que busca que todos estén unidos en busca de la verdad y la justicia.





“Yo ya los vi más cerca a mi dolor y a mi lucha que lejos haciendo leyes y eso me da gusto porque me dijeron que están conmigo, especialmente los de las bancadas de oposición, por eso ahorita quise ver a la presidenta, y ver si unimos a los de Morena porque así va a ser mejor, porque yo quiero que el Senado, la Cancillería, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se unan porque también me han ayudado mucho”.

Adrián LeBarón dijo que no se cansara por llegar a la verdad aunque en su esfuerzo pudiera dejar su vida.

“Yo lo que quiero es que nos esforcemos aún más para levantar este caso y que el caso Le Barón se siga oyendo a nivel nacional e internacional, que haya resultados. Aprovéchenme, antes de que me manden a matar”.

No obstante, el también luchador social, se muestra con gran energía por lograr sus propósitos en este y diversos casos a favor de la democracia y la justicia.