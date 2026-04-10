Justicia por propia mano: Exmilitar abate a hombre que intentó robar su vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El estruendo de los disparos rompió la calma en dos puntos del Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando un rastro de sangre que evidencia la cruda realidad de la inseguridad en la entidad.

En cuestión de minutos, lo que comenzaron como intentos de robo terminaron en enfrentamientos armados, donde la tecnología de vigilancia y la violencia desmedida fueron los protagonistas de una jornada marcada por el caos y la movilización policial.

Defensa armada en la colonia Belisario Domínguez

Dentro de los muros de una vivienda en la colonia Belisario Domínguez, un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras intentar cometer un robo.

El ocupante del inmueble, quien se presume es un agente retirado, se percató de que el intruso había violado su propiedad gracias al monitoreo en tiempo real de sus cámaras de seguridad. Sin dudarlo, el residente confrontó al sujeto, lo que desencadenó una riña violenta en la que ambos bandos accionaron armas de fuego.

🔴 #IMPORTANTE | Un presunto ladrón perdió la vida tras ingresar a una vivienda en la Col. Belisario Domínguez, en Guadalajara; los hechos ocurrieron en el cruce de José María Lozano y Emiliano Zapata. 🚨🏠💀



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Al llegar al sitio, los elementos de seguridad pública confirmaron el fallecimiento del presunto criminal. Durante la inspección, los oficiales encontraron al dueño de la casa con diversas heridas y aseguraron un total de cuatro armas en la escena: tres de ellas pertenecían al morador y una al individuo que ingresó ilegalmente. La zona quedó bajo resguardo para los peritajes correspondientes que determinarán la situación legal del sobreviviente.

Emboscada y fuego en Zapopan

En la colonia El Triángulo, en el municipio de Zapopan, se registró un ataque sangriento afuera de una carnicería. Un hombre de cerca de 35 años salía del establecimiento y se disponía a abordar su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos armados. Los delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo, pero ante la situación, abrieron fuego contra la víctima de manera directa.

🔴 #IMPORTANTE | Al salir de una carnicería, un hombre fue lesionado de bala en el cruce de Av. Base Aérea y la calle Tuxpan, en la Col. El Triángulo de Zapopan. 🚨🔫🥩



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El afectado presentó 3 impactos de bala en el cuerpo, quedando herido mientras sus agresores lograban escapar del lugar con rumbo desconocido. Elementos de la policía arribaron al punto para prestar auxilio al lesionado y desplegar un operativo de búsqueda que, hasta el momento, no ha dado con el paradero de los responsables.

