Mar en Luna de Saturno supera los 300 metros de profundidad

El mar de metano, Kraken Mare, en la Luna de Saturno, llamada Titán, tiene una profundidad de al menos 300 metros cerca de su centro, más que suficiente para la proyectada exploración submarina.

Después de examinar los datos de uno de los últimos sobrevuelos a Titán de la misión Cassini, investigadores de la Universidad de Cornell detallan sus hallazgos en un estudio batimétrico publicado en Journal of Geophysical Research.

“La profundidad y composición de cada uno de los mares de Titán ya se habían medido, excepto el mar más grande de Titán, Kraken Mare, que no solo tiene un gran nombre, sino que también contiene alrededor del 80% de los líquidos de la superficie de la luna”, dijo en un comunicado el autor principal Valerio Poggiali, investigador asociado en Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science (CCAPS), en la Facultad de Artes y Ciencias.

A mil 500 millones de kilómetros de la Tierra, el gélido Titán está envuelto en una neblina dorada de nitrógeno gaseoso. A través de las nubes se puede mirar el paisaje lunar que tiene apariencia similar al de la Tierra, con ríos, lagos y mares de metano líquido, según la NASA.

Los datos se fueron recopilando con el sobrevuelo de T104 de la Cassini sobre Titán el 21 de agosto de 2014. El radar de la nave inspeccionó Ligeia Mare, un mar más pequeño en la región polar norte de la Luna, para buscar la misteriosa desaparición y reaparición de “isla mágica”, que fue un descubrimiento anterior de Cornell.

La nave usó su altímetro de radar para medir la profundidad del líquido en Kraken Mare y Moray Sinus, un estuario ubicado en el extremo norte del mar.

Titán representa un entorno modelo de una posible atmósfera de la Tierra primitiva, dijo Poggiali. “En este contexto”, dijo, “es importante comprender la profundidad y composición de Kraken Mare y Moray Sinus porque esto permite una evaluación más precisa de la hidrología del metano de Titán. Aún así, tenemos que resolver muchos misterios”.