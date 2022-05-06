VIDEO: Así se vio la explosión del Hotel Saratoga, en La Habana, Cuba

Este viernes se registró una explosión en el Hotel Saratoga, en La Habana Vieja, Cuba que dejó al menos ocho muertos, 30 heridos que fueron hospitalizados y varias personas desaparecidas, de las que aún no hay cifra, pero los cuerpos de emergencia ya las buscan entre los escombros.

En redes sociales comenzaron a circular videos, en los que se puede observar a los ciudadanos mientras unos corren, otros gritan y algunos más, atónitos, simplemente observan.

Las imágenes atestiguan una nueva tragedia en Cuba, el derrumbe del histórico Hotel Saratoga. Una construcción de estilo neoclásico, situada en el centro de la Habana Vieja, en Cuba, frente al Capitolio.

ULTIMO MOMENTO

🇨🇺Cuba. La Haban.

Explosión en Hotel Saratoga. Aparentemente una bomba.

Hay muertos y heridos pic.twitter.com/RIsF6cMTpC — Daniel Villarreal (@danielbachatero) May 6, 2022

Sin embargo, este viernes, el hotel de seis pisos en el que se han hospedado políticos, actores y cantantes, quedó reducido a escombros debido a una posible fuga de gas, de acuerdo con los primeros reportes del presidente Miguel Díaz-Canel.

Los videos en redes sociales, también muestran los daños que provocó la explosión a edificios cercanos alHotel Saratoga.

En medio de enormes llamas y columnas de humo, los bomberos, policías y militares atendieron la emergencia. En tanto, los rescatistas buscaban a más personas con vida entre los escombros y los fierros retorcidos, incluso en un video se ve como mueven las piedras en busca de algún herido.

Cerca de allí, se vieron ambulancias acercándose a un hospital del casco antiguo de La Habana, rodeadas por una multitud de médicos, enfermeras, policías y curiosos.

Siguen los vídeos en las redes sociales de los sucesos en el hotel #Saratoga en #Cuba. La explosión se produjo por una fuga de gas y no por una bomba como aseguran algunas personas. Ya suman 5 fallecidos y varios heridos. #FuerzaCuba #TristeDía pic.twitter.com/QzoSC4gOwu — Ivan (@atomicxm) May 6, 2022

Confirman ocho muertos por explosión en Hotel Saratoga en Cuba

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel llegó al lugar de la explosión e informó que había ocho muertos y 30 lesionados como resultado de la explosión en el Hotel Saratoga.

Díaz-Canel añadió que la explosión en el Hotel Saratoga no había sido causada por una bomba, sino que una fuga de gas parecía ser la causa más probable, no obstante, explicó que se investigará para saber si se trató de un accidente o negligencia.

