La tranquilidad de la capital de Pakistán se vio sacudida este martes 11 de noviembre de 2025, cuando un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad dejó al menos 12 muertos y 27 heridos, según informó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

El ataque, reivindicado por los talibanes pakistaníes (TTP), es el primero de este tipo en varios años dentro de la capital y ha reavivado los temores de un nuevo ciclo de violencia en el país.

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا ریڈ زون و شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا اور ریڈ زون سمیت تمام اہم تنصیبات کی سکیورٹی سخت اور داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ مزید بڑھانے کی ہدایات جاری کیں۔#WeRIslamabadPolice… pic.twitter.com/lgwkAk9yWG — Islamabad Police (@ICT_Police) November 11, 2025

¿Dónde ocurrió la explosión y qué se sabe del atentado en Pakistán?

¿Qué pasó en Islamabad? El atentado tuvo lugar frente al tribunal de distrito Kachehri, una zona donde se concentran oficinas gubernamentales, además de despachos legales. Naqvi confirmó que el atacante detonó los explosivos cerca de un vehículo policial, generando una poderosa onda expansiva.

Periodistas en el lugar reportaron que tropas paramilitares acordonaron de inmediato la zona, mientras ambulancias trasladaban a los heridos a hospitales cercanos.

🇵🇰 A suicide bomber detonated explosives near a police vehicle outside a courthouse in Islamabad, killing at least 12 people and injuring 27 others, several of them critically.



According to Pakistan’s Interior Ministry, the attacker tried to enter the courthouse before setting… pic.twitter.com/Qwcejo6Uef — Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2025

Explosión en Pakistán: ¿quiénes se atribuyeron el atentado?

Horas después del atentado, el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) emitió un comunicado asumiendo la autoría del atentado: “Uno de nuestros miembros atacó un tribunal de Islamabad... seguiremos actuando hasta que la sharía impere en todo el país”, señaló el grupo extremista.

Cabe decir que antes de la confirmación, el primer ministro Shehbaz Sharif ya había apuntado al TTP y a separatistas de Baluchistán, quienes en los últimos meses han intensificado ataques contra fuerzas de seguridad.

Over 10 people killed and many injured in a bomb blast in Islamabad, Pakistan. This comes within 24 hours of the Delhi Red Fort blast .#DelhiBlast

pic.twitter.com/rsyEaz15Ks — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 11, 2025

El abogado Mohammed Shahzad Butt, presente durante la explosión, relató a medios internacionales que “todo el mundo comenzó a correr despavorido hacia el interior; había cuerpos tirados en la entrada principal”. Otro testigo, Rustam Malik, agregó que “vehículos en llamas y dos cuerpos tendidos en la puerta”.

¿Por qué crecen las tensiones en Pakistán?

Aunque Islamabad había permanecido al margen de la violencia en los últimos años, el último atentado suicida data de diciembre de 2022, Pakistán enfrenta un repunte de ataques armados atribuidos a grupos que operan desde el vecino Afganistán.

El ministro Naqvi también informó que otra explosión ocurrió anoche en Wana, al noroeste, donde murieron tres personas, incluido un atacante de origen afgano: “Afganistán está directamente implicado en ese atentado”, declaró.

Atentado suicida en Islamabad: llamada de atención para el gobierno de Pakistán

El ministro de Defensa, Khawaja Asif, calificó el ataque como “una llamada de atención” y cuestionó la efectividad del diálogo con los talibanes afganos, a quienes Islamabad acusa de refugiar a los talibanes pakistaníes. La ONU estima que los recientes enfrentamientos entre ambos países han dejado más de 70 muertos, incluidos 50 civiles afganos.

El atentado de Islamabad devuelve a Pakistán a un escenario de incertidumbre y miedo. La pregunta que muchos se hacen ahora es si el país podrá contener una nueva ola de violencia extremista o si está frente al inicio de una escalada que podría desestabilizar la región.

