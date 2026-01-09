Venezuela inicia liberación de presos políticos: Ellos son algunos de los excarcelados

Los presos políticos comenzaron a salir en Venezuela comenzaron a abrirse este jueves. En un movimiento que ha generado una mezcla de alivio y máxima expectativa, el gobierno inició un proceso de excarcelaciones que incluye a políticos, abogados y activistas que llevaban meses tras las rejas.

El anuncio, realizado por Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional, prometió la salida de un "número importante" de personas. Aunque las cifras oficiales son escasas, se espera que todos los que fueron encarcelados injustamente durante la dictadura, salgan en los próximos días.

Juan Pablo Guanipa y Rafael Tudares, presos políticos que regresarán a casa

Entre las primeras noticias que encendieron la esperanza está la liberación de Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes opositores más visibles del país. Junto a él, se confirmó la salida de Rafael Tudares, quien es yerno de Edmundo González Urrutia , uno de los principales líderes opositores y ganador de las elecciones realizadas en 2024.

Estas salidas son vistas como una señal de alivio en un país que, según el Foro Penal, todavía mantiene a más de 800 personas bajo arresto por motivos políticos. Para muchos, ver a Guanipa y Tudares fuera de las celdas es el primer paso de un proceso que la comunidad internacional ha exigido durante meses.

Rocío San Miguel y Perkins Rocha esperan su salida

Aunque el flujo de personas ha comenzado, hay nombres que también resuenan y que se espera su pronta salida. Uno de ellos es el de Rocío San Miguel, la abogada y defensora de derechos humanos.

También se vigila de cerca la situación de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado , quien fue recluido en "El Helicoide" desde agosto de 2024. Su salida representaría un cambio significativo en el trato hacia el círculo cercano de la oposición democrática.

Sairam Rivas, esposa de un preso político en Venezuela, indicó cuál es la situación actual de las detenciones en ese país y lo que sabe de los reportes de liberaciones. Rivas habló de la falta de canales oficiales de comunicación, las condiciones de reclusión en El Helicoide y el… pic.twitter.com/UZOYSS4dtA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 8, 2026

Casos urgentes: Biagio Pilieri y Enrique Márquez

El proceso de liberación también pone el foco en quienes tienen la salud comprometida. Biagio Pilieri, detenido tras una protesta, ha sido motivo de alerta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a problemas cardiovasculares que se agravaron en prisión.

Por otro lado, está el caso de Enrique Márquez, el excandidato presidencial que fue arrestado en enero de 2025. Su detención fue calificada como un "secuestro político" urgente, y hoy su nombre suena como uno de los prioritarios para abandonar el cautiverio tras las gestiones diplomáticas.

Un clima de expectativa contenida en Venezuela

A pesar de que los anuncios oficiales son cautelosos y todavía no se difunden imágenes de todos los liberados, el ambiente en las calles es de máxima atención. Las familias se agolpan afuera de las cárceles esperando confirmar si sus seres queridos están en la lista de los beneficiados.

Este proceso ocurre en un momento de enorme presión externa.