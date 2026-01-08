Harvey Weinstein pierde intento de nuevo juicio y abre puerta a declararse culpable

Harvey Weinstein vivió un nuevo revés judicial luego de que un juez en Nueva York rechazó su solicitud para anular la condena por una agresión sexual cometida en 2006, al considerar que no hubo irregularidades que afectaran la imparcialidad del veredicto.

La resolución mantiene firme la sentencia dictada en junio de 2025, en un caso que marcó uno de los procesos más emblemáticos del movimiento #MeToo y deja a Weinstein expuesto a una pena de hasta 25 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido seis.

En paralelo, la defensa del productor analiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo de culpabilidad en otro proceso por violación que sigue pendiente, con el objetivo de evitar un nuevo juicio programado para este año.

¿Por qué el juez rechazó anular la condena de Harvey Weinstein?

Durante la audiencia, la defensa argumentó que el fallo estaba contaminado por presiones indebidas entre los miembros del jurado, incluyendo discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal durante las deliberaciones.

Sin embargo, el juez Curtis Farber determinó que las tensiones reportadas no constituyeron coerción real ni amenazas físicas, y que formaron parte de un proceso deliberativo normal en un juicio prolongado, por lo que no justificaban repetir el juicio.

La condena que se mantiene firme en el caso Weinstein

Weinstein fue condenado el 11 de junio de 2025 por obligar bajo coerción a la asistente de producción Miriam Haley a realizar un acto sexual en 2006.

Aunque aún tiene la opción de apelar, la condena permanece vigente y podría derivar en una sentencia total de hasta 25 años de prisión, descontando el tiempo que ya ha pasado tras las rejas.

El caso pendiente que podría resolverse sin juicio

Además de la condena ya confirmada, Weinstein enfrenta un cargo de violación en tercer grado relacionado con la estilista Jessica Mann, proceso en el que el jurado no logró un veredicto unánime.

Un nuevo juicio por ese caso está programado para el 3 de marzo de 2026, aunque su defensa, encabezada por el abogado Arthur Aidala, reconoció ante el tribunal que evalúan un acuerdo de culpabilidad para evitar un tercer proceso penal en Nueva York.

Situación legal de Weinstein en otros estados

Weinstein, de 73 años, permanece bajo custodia en Nueva York y mantiene además una apelación activa en Los Angeles por otro caso distinto de agresión sexual.

Ese proceso podría derivar en nuevas penas si la sentencia es confirmada o si es declarado culpable, lo que ampliaría aún más su exposición legal.

La postura de Weinstein ante el tribunal

Durante la audiencia, Weinstein sostuvo una postura desafiante y reiteró que, aunque reconoció conductas inapropiadas, negó haber cometido agresiones sexuales.

Además, afirmó ante el juez que fue infiel y que actuó mal, pero insistió en que nunca forzó a nadie.