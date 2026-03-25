¡Madrugada de terror! Explosión de pipa en gasera de Chalco destroza necios y deja una persona herida

En las primeras horas de este miércoles 25 de marzo, una fuerte explosión en una estación de gas despertó a los habitantes de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, en Estado de México (Edomex); hay una persona herida y negocios afectados.

La explosión ocurrió alrededor de las 5:00 horas y, de acuerdo con algunos vecinos, se alcanzaron a escuchar dos fuertes detonaciones en este gasera de Chalco.

Acumulación de gas y una pipa provocan explosión en Chalco

Elementos de Protección Civil, confirmaron que la explosión ocurrió adentro de una estación de gas, luego de que una pipa llegara a descargar. Fue en ese momento que en el que se registró la acumulación de hidrocarburo y vino la fuerte explosión, dejando una persona lesionada.

La víctima de la explosión resultó gravemente herida tras cerrar las válvulas de la pipa, lo que evitó que el accidente fuera mucho más grave y trágico.

Por toro lado, cuatro negocios resultaron con graves daños, pues las cortinas de algunos establecimientos se hicieron pedazos, mientras que otras quedaron abrazadas a un poste de energía eléctrica.

Durante la explosión salieron volando algunos pedazos de fierro y vidrio, mientras que las ventanas de un módulo de policía se rompieron luego de la fuerte onda expansiva.

Explosión en Chalco...



Una gasera explotó esta mañana en Av. Aquiles Serdán y López Mateos. Hay dos personas con quemaduras graves y al menos tres negocios dañados.



Bomberos controlaron el fuego; la zona está acordonada y se investiga la causa.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/lBQSPWZZgf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Cuál es el estado de salud de la persona herida tras la explosión en Chalco?

La víctima de la explosión fue trasladada de emergencia a un hospital cercano a la localidad. Por el momento se desconoce el estado de salud de la persona herida por el accidente en la estación de gas en Chalco, Edomex.

Por su parte, vecinos de la zona piden a las autoridades del Estado de México, supervisar las estaciones de gas donde cargan las pipas, esto para evitar incidentes cómo el que sucedió la mañana.

Autoridades del Edomex investigan causas de la explosión en gasera de Chalco

La zona de la explosión de gas en Chalco se encuentra acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal, elementos del Ejército Mexicano.

En el lugar también hay elementos de Protección Civil, así como peritos de la Fiscalía General del Estafo de México, quienes están llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

