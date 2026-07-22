Fuerte explosión sacude Chalco HOY: Presunto estallido en polvorín deja un muerto y un herido en comunidad de Cuatzingo

Una fuerte explosión de un presunto polvorín en la comunidad de Cuatzingo, en el municipio de Chalco, Estado de México, desató una movilización de última hora por parte de cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles 22 de julio.

El estallido, que generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, alertó a pobladores de la localidad y automovilistas que transitaban cerca de la carretera Chalco-Cuautla, por lo que se solicitó la intervención de elementos de Protección Civil, bomberos del Edomex y la CDMX, así como cuerpos de rescate.

Reportan víctimas y heridos tras estallido de polvorín en Chalco

De acuerdo con el reporte de las autoridades, tras arribar al sitio del siniestro y brindar los primeros auxilios, se confirmo que en el lugar una persona murió y una más resultó lesionada, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital de alta especialidad en Ixtapaluca.

Las primeras indagaciones señalan que, a pesar de la magnitud y lo delicado de la situación, el polvorín contaba con todos sus permisos para operar y se encontraba en una zona lejana a la habitacional.

No obstante, se espera que el ministerio público de la Fiscalía del Estado de México llegue al sitio para levantar el cuerpo e iniciar con las investigaciones correspondientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXPLOSIÓN EN POLVORÍN CLANDESTINO DEJA UN MUERTO EN TULTEPEC, EDOMEX

Autoridades mantienen resguardada la zona mientras continúan las investigaciones

Tras controlar el incendio provocado por la explosión, elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos permanecieron en el sitio para descartar nuevos riesgos y garantizar la seguridad en la zona.

El área quedó bajo resguardo mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargado de realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué originó la explosión, por lo que serán los peritajes los que permitan establecer las causas del siniestro.

En tanto, la circulación en los alrededores permaneció bajo vigilancia de los cuerpos de emergencia, mientras vecinos de la comunidad de Cuatzingo seguían atentos a las labores que se realizaron durante varias horas en el lugar.