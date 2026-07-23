Cifra alarmante: SIP exige frenar impunidad ante el sexto asesinato de un periodista en México

Luego de que se confirmara el asesinato del periodista mexicano Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alzó la voz para exigir respuestas y medidas urgentes de las autoridades para “frenar la violencia contra la prensa”.

A través de un comunicado compartido en su sitio web, la SIP “exige una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el móvil del crimen, identificar y sancionar a todos los responsables” para evitar que continúe la violencia contra la prensa en México.

“Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”, declaró Pierre Manigault, presidente de la SIP.

🕊️ La @sip_oficial condena el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, sexto periodista asesinado en México en 2026.



Exige investigación pronta, exhaustiva y transparente para frenar la violencia contra la prensa y romper el ciclo de impunidad que amenaza la libertad de… pic.twitter.com/MhhLT4prN8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Mientras que Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que: “La reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México. Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas de protección y garantice condiciones reales para el ejercicio libre y seguro de la profesión”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización integrada por más de mil 300 medios de comunicación de todo el hemisferio occidentes, la cual no tiene fines de lucro y se dedica a la defensa de la libertad de prensa en el continente americano.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar se convirtió en el sexto periodista mexicano asesinado en lo que va del año, pues perdió la vida tras un ataque de hombres armados mientras desayunaba en un establecimiento en San Pablo Etla, Oaxaca.

En su columna “El Zumbido del Moscardón”, el periodista denunciaba los episodios de violencia en toda la región y los presuntos vínculos del crimen organizado con políticos.

