No soportó el dolor: Muere el perrito “Rocky” tras ser arrastrado por su dueña en Saltillo, Coahuila

Tras varios días luchando con el dolor, el perrito “Rocky” murió la mañana de este 22 de julio, luego de que su presunta dueña lo arrastrara y lo atropellara en el municipio de Saltillo, Coahuila.

Este caso de maltrato animal sacudió a todo el estado al difundirse un video que muestra como una camioneta circula a alta velocidad mientras el perro de raza Gran Pirineo es arrastrado en la parte trasera del vehículo.

Por estos hechos, Liliana “N” , la presunta dueña y autora material, fue detenida el pasado martes 21 de julio, pero su caso se podría agravar tras la muerte de “Rocky”, quien finalmente está descansando.

Maltrato animal en Saltillo: confirman la muerte del perrito “Rocky”

Fue la mañana de este miércoles, cuando el Hospital Veterinario “Pets Care” informó del fallecimiento del Gran Pirineo de 14 años, quien por el trauma sufrido junto con el daño neurológico, no logró sobrevivir.

Cabe recordar que “Rocky” fue arrastrado varios metros por el Fraccionamiento Villas de San Miguel, lo que le provocó heridas de gravedad. Pero su sufrimiento no terminó ahí, ya que presuntamente su dueña, identificada como Liliana "N", lo habría atropellado en tres ocasiones más.

Por el trauma medular agudo y el daño neurológico irreversible que sufrió, “Rocky” no aguantó más y murió a las 9:05 de la mañana; así lo informó el médico veterinario Humberto Vaca, quien atendió al perrito desde el primer día.

“Con profunda tristeza y el corazón encogido, les informamos que el día de hoy, 22 de julio a las 9:05 a.m., nuestro valiente “Rocky” ha trascendido”, fue el mensaje con el que se informó de su fallecimiento.

¿Qué pasará con la dueña de “Rocky”, el perro que fue atropellado en Saltillo?

“Rocky” partió de este mundo, pero su caso no puede quedar impune. Ante la presión mediática, el Gobierno de Saltillo informó de la detención de Liliana “N” quien ha sido señalada como autora material del maltrato animal que sufrió el perrito.

Además, también fue detenido su esposo Jorge “N”, quien presuntamente habría obstaculizado parte de la investigación y amenazado a las autoridades correspondientes.

Indignación en Saltillo, Coahuila...



"Rocky" fue arrastrado por un vehículo durante varias calles y permanece hospitalizado en estado crítico.



La Fiscalía ya detuvo a dos personas por presunto maltrato animal, mientras organizaciones exigen un castigo ejemplar.@Radiohen nos… pic.twitter.com/CStXHdIn9A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Si bien el caso es investigado como maltrato animal, la muerte de “Rocky” podría agravar la situación legal de sus presuntos dueños.

De acuerdo con la legislación vigente, provocar la muerte de un animal puede ser sancionado con penas de dos a seis años de prisión, además de multas que van de 200 a 700 días.

A ello se suma la indignación que ha generado el caso en redes sociales, donde miles de personas exigen que se aplique todo el peso de la ley por crueldad animal, conforme a lo establecido en el Código Penal de Coahuila.