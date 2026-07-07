Iba a tomar un autobús a la CDMX y desapareció: La urgente búsqueda de Luilli Francisco y su misteriosa desaparición

Luilli Francisco Cesareo Benítez, hombre de 30 años de edad, desapareció luego de salir de su casa en Xonacatlán, Estado de México, a abordar a un autobús con dirección a la captial del país, la Ciudad de México.

¿Qué le pasó a Luilli Francisco y qué se sabe de su caso?

Así desapareció Luilli Francisco

Francisco desapareció el día domingo 21 de junio del presente año, esto después de salir de su domicilio en el Edomex para tomar un autobús hacia la Ciudad de México, CDMX.

Fue a partir de ese momento que sus amigos, familiares y personas cercanas dejaron de tener contacto con él ni noticias sobre su paradero.

BLOQUEAN LA TOLUCA-NAUCALPAN EN BUSCA DE LUILLI FRANCISCO CÉSARO https://t.co/g5uAcCD66r pic.twitter.com/T2dWmOz2RO — ggarduno (@guigar22) July 7, 2026

Luilli Francisco no se comunicó para avisar si había llegado a la capital o si quiera si había abordado la unidad para trasladarse.

Luilli Francisco llegó a la Ciudad de México

De acuerdo a lo dicho por sus mismos familiares, Luilli Francisco sí habría llegado a la estación para subirse al autobús, aunque las investigaciones de las autoridades no contienen los videos de seguridad del lugar al que habría tenido que llegar para trasladarse.

Por ahora no se tiene conocimiento de qué fue lo que pasó en el lugar donde presuntamente salió a la CDMX.

Familiares denuncian negligencia de autoridades

El hecho de que los responsables de la investigación no hayan revisado las cámaras de seguridad del lugar enfureció la familia de Luilli Francisco, pues dicho material sería clave para saber qué fue lo que le pasó al hombre de 30 años de edad.

Con dicho contenido audiovisual se sabría si Francisco abordó o no la unidad de transporte y probablemente más detalles importantes que pueden llevar hasta su localización.

Bloquean la carretera Toluca-Naucalpan

Con familiares como su hermano, amigos y personas allegadas a Francisco, bloquearon la carretera Toluca- Naucalpan el día lunes 6 de julio y todo para exigir resultados ante la desaparición que lleva alrededor de 15 días.

Además de resultados, las protestas también exigieron los videos de las cámaras de seguridad de las estación de autobuses a la que habría llegado Luilli Francisco.

Lamentablemente, este tipo de bloqueos son mucho más recurrentes de lo que parece, pues familias acuden a estas opciones para que las autoridades las volteén a ver y avancen con sus casos, atención que no debería ser exigida debido a que su trabajo es dar resultados.