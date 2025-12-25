Explosión sacude una mezquita durante las oraciones en Nigeria

La paz de las oraciones vespertinas se rompió este miércoles en Maiduguri, Nigeria. Según testigos presenciales, una fuerte explosión ocurrió en una mezquita (edificio de culto para seguidores de la fe islámica) justo cuando los fieles se encontraban dentro del lugar cumpliendo con sus deberes religiosos.

El estruendo se escuchó en varias cuadras a la redonda, provocando el despliegue inmediato de equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el número exacto de heridos o fallecidos, pero el caos en el lugar sugiere que el impacto fue considerable. Según fuentes de seguridad y testigos, hay al menos 7 personas muertas tras el terrible ataque.

🇳🇬 | URGENTE: Una explosión destrozó⁠ una mezquita durante las oraciones de la tarde en Maiduguri, la⁠ capital del ⁠estado nigeriano de Borno, informa Reuters, citando a un testigo. pic.twitter.com/MBlJR0vswy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 24, 2025

Maiduguri, Nigeria: Conflicto por el grupo Boko Haram

Para entender este ataque, hay que recordar que Maiduguri ha sido, por casi 20 años, el centro de una guerra sangrienta.

Esta ciudad es el corazón del estado de Borno, donde el grupo extremista Boko Haram comenzó su insurgencia en 2009 con el objetivo de establecer un califato (sistema de gobierno islámico donde un líder, el califa, es el sucesor político y religioso de Mahoma).

A lo largo de las últimas dos décadas, este conflicto ha cobrado la vida de decenas de milas de personas y ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar sus hogares. A pesar de los esfuerzos del ejército nigeriano, los ataques esporádicos en lugares públicos siguen siendo una amenaza constante para la población civil.

Quién está detrás de la explosión en Nigeria

Aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque hasta ahora, las sospechas recaen sobre Boko Haram y su división, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). Ambos grupos tienen un historial oscuro de ataques contra mezquitas, mercados y otros lugares concurridos.

Este tipo de atentados suelen realizarse mediante bombas improvisadas o atacantes suicidas, métodos que los insurgentes utilizan para sembrar el terror entre quienes no comparten su visión extremista de la religión.

La seguridad en Nigeria bajo la lupa

Este nuevo estallido pone en duda la efectividad de las recientes ofensivas militares en el noreste del país. Aunque el gobierno de Nigeria ha asegurado en varias ocasiones que los grupos terroristas están debilitados, eventos como el de este miércoles demuestran que todavía tienen capacidad de golpear objetivos vulnerables.

La seguridad en las mezquitas y centros comunitarios es hoy la mayor preocupación de los habitantes de Maiduguri.